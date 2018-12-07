Российские взяточники не злоупотребляют алкоголем

Топ-1: Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение о нападении на росгвардейцев в суде
Как полагает следствие, гражданин Республики Таджикистан Хазратхон Додохонов, а также его соучастники являлись подсудимыми по уголовному делу о совершении в составе банды многочисленных убийств и разбойных нападений на граждан.
Это уголовное дело рассматривалось 1 августа 2017 года в здании Московского областного суда. Злоумышленники завладели оружием и напали на сотрудников правоохранительных органов, тяжело ранив одного из бойцов Росгвардии. После этого они попытались скрыться. Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали нападавших, при этом трое из них скончались на месте, а один через несколько дней в больнице.
Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Ранее Додохонов, а также трое членов банды, не участвовавших в побеге, уже были приговорены судом к пожизненному лишению свободы.
Топ-2: Составлен психологический портрет среднестатистического коррупционера
Обычно это должностные преступники. Средний возраст взяточника около 40 лет. Большинство преступлений коррупционной направленности совершают мужчины. Чаще всего это образованные люди с высшим образованием. У них есть постоянное место жительства, семья и дети. Типичный коррупционер, как правило, не злоупотребляет алкоголем, не принимает наркотики, не склонен к нарушению общественного порядка. Что касается мотивации, доминирует корысть - большинство коррупционеров хотели жить лучше, чем могли себе это позволить.
Топ-3: Владимирской области проводит проверку по факту инцидента во «Владимирском централе»
При этапировании из Санкт-Петербурга, где он был осужден, к месту отбытия наказания во Владимирскую область у мужчины за щекой обнаружили лезвие от бритвы, также он оказал сопротивление при обыске. Когда он прибыл во Владимирский централ, то попытался совершить суицид. В связи с этим и было принято решение о его помещении в штрафной изолятор, где он получил телесные повреждения – у него было выбито два зуба и откушена часть языка.
С камер видеонаблюдения видно, что осужденный зашел в камеру штрафного изолятора без телесных повреждений, а вышел уже окровавленный и с травмами.При опросе, когда с языка спала опухоль, осужденный подтвердил, что нанес телесные повреждения себе сам и никаких претензий к администрации учреждения не имеет.