Российские взяточники не злоупотребляют алкоголем

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.



Топ-1: Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение о нападении на росгвардейцев в суде

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на бойцов Росгвардии и попытке побега из суда. Речь идёт о так называемой банде ГТА.

Как полагает следствие, гражданин Республики Таджикистан Хазратхон Додохонов, а также его соучастники являлись подсудимыми по уголовному делу о совершении в составе банды многочисленных убийств и разбойных нападений на граждан.

Это уголовное дело рассматривалось 1 августа 2017 года в здании Московского областного суда. Злоумышленники завладели оружием и напали на сотрудников правоохранительных органов, тяжело ранив одного из бойцов Росгвардии. После этого они попытались скрыться. Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали нападавших, при этом трое из них скончались на месте, а один через несколько дней в больнице.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Ранее Додохонов, а также трое членов банды, не участвовавших в побеге, уже были приговорены судом к пожизненному лишению свободы.

Топ-2: Составлен психологический портрет среднестатистического коррупционера

Университет Генеральной прокуратуры Российской Федерации составил психологический портрет среднего коррупционера. Коррупционеры, как правило, это активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях. Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля.

Обычно это должностные преступники. Средний возраст взяточника около 40 лет. Большинство преступлений коррупционной направленности совершают мужчины. Чаще всего это образованные люди с высшим образованием. У них есть постоянное место жительства, семья и дети. Типичный коррупционер, как правило, не злоупотребляет алкоголем, не принимает наркотики, не склонен к нарушению общественного порядка. Что касается мотивации, доминирует корысть - большинство коррупционеров хотели жить лучше, чем могли себе это позволить.

Топ-3: Владимирской области проводит проверку по факту инцидента во «Владимирском централе»

Прокуратура Владимирской области проводит проверку по информации о получении одним из осужденных, находящихся в тюрьме для особо опасных преступников «Владимирский централ» телесных повреждений.

При этапировании из Санкт-Петербурга, где он был осужден, к месту отбытия наказания во Владимирскую область у мужчины за щекой обнаружили лезвие от бритвы, также он оказал сопротивление при обыске. Когда он прибыл во Владимирский централ, то попытался совершить суицид. В связи с этим и было принято решение о его помещении в штрафной изолятор, где он получил телесные повреждения – у него было выбито два зуба и откушена часть языка.

С камер видеонаблюдения видно, что осужденный зашел в камеру штрафного изолятора без телесных повреждений, а вышел уже окровавленный и с травмами.При опросе, когда с языка спала опухоль, осужденный подтвердил, что нанес телесные повреждения себе сам и никаких претензий к администрации учреждения не имеет.