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Рокеры поделятся любимыми треками в новой программе «НАШЕГО радио»

28 Марта 2019 в 07:30
Рокеры поделятся любимыми треками в новой программе «НАШЕГО радио»
Главная рок-радиостанция страны запускает новый проект, который будет называться «Слушать подано». Первые выпуски уже можно услышать на сайте «НАШЕГО радио».

«НАШЕ радио» запускает новую программу «Слушать подано». В рамках проекта самые известные рок-музыканты нашей страны расскажут о музыке, которая составляет основу их персонального трек-листа. В каждом выпуске – шесть песен, которые вы сможете послушать вместе со своими любимыми артистами. Никаких ограничений по стилям и жанрам. Эфир каждую субботу в 22:00. На этой неделе о своих любимых треках расскажет группа «Аффинаж»Эм Калинин перед эфиром заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и объяснил, о чем группа «Аффинаж» расскажет в своем выпуске «Слушать подано». Подробности – только на НСН

«Мы расскажем про несколько песен, которые понравились нам за последнее время, которые нас зацепили, и мы бы хотели чтобы вы тоже их слышали», - отметил артист.

Не успеваете послушать? Не беда. Заходите на сайт nashe.ru в раздел «Подкасты». Там уже можно найти программу «Слушать подано» с Шурой Би-2 и Гариком Сукачёвым.

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