Директор Института национальной стратегии Михаил Ремизов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Российские военные в Сирии отразили удар группы дронов



Российские военные отразили удар по своим базам в Сирии, которые боевики пытались нанести с помощью группы беспилотников. По словам президента России, эти летательные аппараты были закамуфлированы под кустарное производство, а на самом деле содержали высокотехнологичные компоненты.

Эта история важна не только как штрих к высоким отношениям с нашими западными партнёрами в Сирии, но и как важное предостережение относительно характера будущих войн. Современные системы ПВО, по признанию военных, не эффективны перед лицом скоординированных атак стаи малоразмерных дронов. На первый план в этом случае выходят средства радиоэлектронной борьбы, но эффективную комплексную защиту от такого рода угроз еще только предстоит создать.

Топ-2: Запуск спутника Space X закончился неудачей

Первый запуск культовой компании Space X в новом году закончился неудачей. Стратегический спутник Пентагона не был выведен на расчетную орбиту и в итоге был затоплен в океане. Стоимость спутника, по оценкам американской прессы, составляет несколько миллиардов долларов.

Злорадствовать не будем, конечно, просто отметим, что статистика аварийности в США за прошедший год оказалась хуже, чем в России. Это 8,4% против 5,4%, соответственно. А вот реагируют американцы на свои неудачи куда более достойно. Там не принято хоронить отечественную космонавтику после каждого неудачного запуска.

Топ-3: Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры

На этой неделе прозвучало несколько очень важных сигналов разрядки напряженности между двумя частями Корейского полуострова. Было заявлено о возможности встречи на высшем уровне, переговоров между военными двух государств, символический жест – встреча членов разделенных семей.

Что происходит? На мой взгляд, США и КНДР вошли в клин – Штаты не могут ударить, но и не могут отступить. В этой ситуации закономерно, что именно Южная Корея берет на себя инициативу в разрядке конфликта. А ведь именно Южная Корея рискует больше всего в нём своей безопасностью и экономическим развитием. А с другой стороны, в случае если Южной Корее удастся интегрировать север, что, конечно, будет не просто, она может без преувеличения войти в лигу великих держав.





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