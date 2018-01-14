Ремизов: Южная Корея может стать великой державой

Топ-1: Российские военные в Сирии отразили удар группы дронов
Эта история важна не только как штрих к высоким отношениям с нашими западными партнёрами в Сирии, но и как важное предостережение относительно характера будущих войн. Современные системы ПВО, по признанию военных, не эффективны перед лицом скоординированных атак стаи малоразмерных дронов. На первый план в этом случае выходят средства радиоэлектронной борьбы, но эффективную комплексную защиту от такого рода угроз еще только предстоит создать.
Топ-2: Запуск спутника Space X закончился неудачей
Злорадствовать не будем, конечно, просто отметим, что статистика аварийности в США за прошедший год оказалась хуже, чем в России. Это 8,4% против 5,4%, соответственно. А вот реагируют американцы на свои неудачи куда более достойно. Там не принято хоронить отечественную космонавтику после каждого неудачного запуска.
Топ-3: Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры
Что происходит? На мой взгляд, США и КНДР вошли в клин – Штаты не могут ударить, но и не могут отступить. В этой ситуации закономерно, что именно Южная Корея берет на себя инициативу в разрядке конфликта. А ведь именно Южная Корея рискует больше всего в нём своей безопасностью и экономическим развитием. А с другой стороны, в случае если Южной Корее удастся интегрировать север, что, конечно, будет не просто, она может без преувеличения войти в лигу великих держав.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.