Ремизов: «Кремлевский доклад» пробудит в российский элите патриотизм

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов специально для НСН подготовил топ главных новостей на его взгляд.

Топ-1: Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи







В Сочи прошел Конгресс национального диалога Сирии. Порядка полутора тысяч делегатов, представителей ООН участвовали в этом Конгрессе. От других форматов межсирийского урегутирования он отличается тем, что это не собрание профессиональных политэмигрантов, как в Женеве, и не переговоры военных и полевых командиров, как в Астане. Это попытка дать срез сирийского общества, разных его групп – этнический, конфессиональных, политических, и попытаться начать разговор о будущем устройстве Сирии. На первом этапе даже вынесен вопрос о персональном будущем Асада.

Зачем это нужно России. Выигрывая войну, важно выиграть мир. Иногда это бывает даже сложнее. Показательно, посредничеством в мирном урегулировании тоже занимается Минобороны. Это внушает умеренный оптимизм.

Топ-2: Публикация «кремлевского доклада»





Американский Минфин представил Конгрессу США так называемый «кремлевский доклад», в который вошли более двухсот чиновников и представителей крупного бизнеса - по сути, все высшее руководство государства и предприниматели с наиболее крупными состояниями. Эксперты говорят, что доклад составлен очень формально и напоминает телефонный справочник. Но все-таки это весьма серьезное событие, в котором заключена хорошая новость и плохая.

Плохая в том, что включение элит российского бизнеса и руководства страны в черный – «токсичный» - список всерьез и надолго затрудняет возможности диалога. А хорошая новость заключается в том, что попадание в этот список может пробудить пусть вынужденный, но все же патриотизм российской элиты и заставить какую-то ее часть строить будущее в собственной стране.

Топ-3: Встреча руководителей трех российских спецслужб с главой ЦРУ





По информации американской прессы, в США прилетали руководители трех российских спецслужб – российской разведки, ФСБ и ГРУ. Сообщалось, что они встречались с директором ЦРУ Майком Помпео. Что обсуждали руководители спецслужб, мы, конечно, не знаем, но сам факт одновременного визита руководителей трех российских спецслужб в Штаты, тем более в такой обстановке, является абсолютно беспрецедентным. Повод для такого события должен быть исключительно серьезным.

Некоторые эксперты предполагают, что речь могла идти об американских военных планах в отношении Северной Кореи. Эта гипотеза внушает большую тревогу, потому что война на Корейском полуострове чревата серьезнейшими социальными и экологическими рисками для всех региональных держав, включая Россию. Но, разумеется, это только одно из предположений.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.