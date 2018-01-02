Ремизов: Победив ИГ Россия вошла в высшую лигу мировой политики

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов специально для НСН подготовил

топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Разгром террористов ИГ в Сирии





Россия решила основную часть военных задач в Сирии и положила конец крупнейшей террористической группировке ИГИЛ. Нас много пугали афганским синдромом», когда начиналась российская кампания в Сирии. Повторения Афганистана удалось избежать. Оказалось, что Россия освоила технику дистанционной войны, войны на чужой территории при минимальных потерях. Сам по себе этот факт говорит о том, что Россия вошла в высшую лигу мировой политики. Это значит, что и дальше игра будет серьезная.

Топ-2: Запуск проекта «Ямал СПГ»





Стартовал, пожалуй, самый масштабный инфраструктурный и промышленный проект в нашей стране – «Ямал СПГ». Состоялся запуск первой очереди завода по сжижению природного газа. Почему это важно? Минтранс прогнозирует рост грузопотока по Северному морскому пути, в том числе, благодаря этому проекту, в разы и даже на порядок, в шестнадцать с лишним раз. А Северный морской путь – это важнейшая широтная скрепа России. У России две скрепы: Транссиб на юге и Севморпуть на севере. Если этот маршрут будет развиваться как национальная транспортная артерия и как транзитный маршрут, то это будет означать для нашей большой страны совершенно новый уровень транспортной связности.

Топ-3: Новая система поддержки рождаемости в России





Владимир Путин заявил о новой системе поддержки рождаемости в России. В частности, предусматривается пособие за рождение первого ребенка в размере 10,5 тысячи рублей и другие серьезные меры, на которые государство раньше не решалось.

Не знаю, насколько это поможет повышению рождаемости, но с точки зрения социальной справедливости инициатива выглядит очень важной. У нас не всегда это понимают, но именно молодые семьи с детьми оказываются самой уязвимой категорией населения, но одновременно и самой важной с точки зрения будущего нашего общества. И хорошо, если это общество будет больше ценить их родительский труд.

Топ-4: Референдум о независимости Каталонии





Каталония провела референдум о независимости в результате которого за отделение региона высказались большинство голосовавших. Это не первая попытка Каталонии обрести независимость. Начиная с 17-го века, эта провинция пытается стать самостоятельной. Но каждый раз Мадрид оказывался сильнее и решительнее. Так получилось и сейчас. Как видите, история все-таки чему-то учит.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.