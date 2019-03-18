Рар: Россия может заработать на американских санкциях

Топ-1: Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил о последствиях новых антироссийских санкций
«Я думаю, что Россия, в любом случае, будет и дальше поставлять и нефть, и газ, будет зарабатывать деньги. А если из-за американских санкций цены на нефть повысятся, это может быть даже хорошо для российской казны. Но, как мне кажется, самая главная проблема не в санкциях против Москвы, а в санкциях против ее европейских партнеров. Эти компании могут быть поставлены перед жестким выбором: или оставаться на российском рынке и терять американский рынок, или уходить из России и концентрироваться на работе в Америке (и, надо честно признать, что здесь европейские компании зарабатывают больше)», - подчеркнул Александр Рар в беседе с НСН.
Топ-2: Порошенко заявил, что собирается вернуть Крым
«Интересное замечание со стороны Порошенко. Видимо, он намекает на то, что его главные соперники Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский думают над тем, чтобы заключить какие-то сделки с Москвой. В отличие от Порошенко, мне кажется. Его конкуренты понимают, что надежды на Запад не оправдались. Поэтому нужно искать экономические связи с Востоком. Я думаю, что даже олигархи, которые стоять за выдвижением актера Зеленского, понимают, что рано или поздно им придется идти на российский рынок», - заверил Александр Рар в беседе с НСН.
Топ-3: Президент Австрии призвал европейские страны «не плясать под дудку» США
«Ну, Ван дер Беллен - не единственный политик, который понимает, что Америка считает себя неким главнокомандующим, отдающим приказы европейцам. Для того, чтобы противостоять диктату Вашингтона, европейцы должны сплотиться вокруг общих позиций. Но проблема в том, что Польша, Прибалтика, некоторые скандинавские страны придерживаются чисто американской точки зрения. Они хотят быть поближе к Америке. Вашингтон все это прекрасно понимает и поэтому продолжает запугивать своих союзников мнимой российской угрозой, чтобы те защищали интересы Pax Americana», - пояснил Александр Рар в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.