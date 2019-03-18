Рар: Россия может заработать на американских санкциях

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил о последствиях новых антироссийских санкций

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих предупредил о катастрофических последствиях для всего мира, в случае введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. Политик напомнил, что Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если ограничения введут, то это отразится и на Европе, и на Китае и на всем мире.

«Я думаю, что Россия, в любом случае, будет и дальше поставлять и нефть, и газ, будет зарабатывать деньги. А если из-за американских санкций цены на нефть повысятся, это может быть даже хорошо для российской казны. Но, как мне кажется, самая главная проблема не в санкциях против Москвы, а в санкциях против ее европейских партнеров. Эти компании могут быть поставлены перед жестким выбором: или оставаться на российском рынке и терять американский рынок, или уходить из России и концентрироваться на работе в Америке (и, надо честно признать, что здесь европейские компании зарабатывают больше)», - подчеркнул Александр Рар в беседе с НСН.

Топ-2: Порошенко заявил, что собирается вернуть Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что собирается вернуть Крым как только пройдут президентские выборы. Они назначены на 31 марта. Украинский лидер добавил, что не намерен идти ни на какие «подковерные договоренности».

«Интересное замечание со стороны Порошенко. Видимо, он намекает на то, что его главные соперники Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский думают над тем, чтобы заключить какие-то сделки с Москвой. В отличие от Порошенко, мне кажется. Его конкуренты понимают, что надежды на Запад не оправдались. Поэтому нужно искать экономические связи с Востоком. Я думаю, что даже олигархи, которые стоять за выдвижением актера Зеленского, понимают, что рано или поздно им придется идти на российский рынок», - заверил Александр Рар в беседе с НСН.

Топ-3: Президент Австрии призвал европейские страны «не плясать под дудку» США

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа в вопросах, где есть разногласия. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt.

«Ну, Ван дер Беллен - не единственный политик, который понимает, что Америка считает себя неким главнокомандующим, отдающим приказы европейцам. Для того, чтобы противостоять диктату Вашингтона, европейцы должны сплотиться вокруг общих позиций. Но проблема в том, что Польша, Прибалтика, некоторые скандинавские страны придерживаются чисто американской точки зрения. Они хотят быть поближе к Америке. Вашингтон все это прекрасно понимает и поэтому продолжает запугивать своих союзников мнимой российской угрозой, чтобы те защищали интересы Pax Americana», - пояснил Александр Рар в беседе с НСН.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.