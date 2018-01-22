Рар: Конфликт в Донбассе нужно решать миротворцам

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: На выборы приглашены 150 иностранных депутатов-наблюдателей

Приглашение приехать в Россию в качестве наблюдателей на президентские выборы получили полторы сотни иностранных депутатов. Как сообщили в Госдуме, часть наблюдателей посетит Крым.

Я думаю, что самое главное, что помимо восстановления прозрачности и честности выборов в России, иностранные наблюдатели должны иметь шанс говорить со всеми на территории Российской Федерации. В том числе и с людьми, которые могут быть оппозиционно настроены к нынешним властям. Также с журналистами, с общественными организациями. Естественно, и с политиками. Я думаю, они получат тогда правильный взгляд по поводу того, что происходит в России, потому что средства массовой информации, к сожалению, на Западе пишут сугубо превратно о России, искажают во многом факты. Но желательно было бы конечно, чтобы и российская делегация была приглашена или сама приехала в качестве наблюдателя на выборы, которые проходят в западных странах. Это было бы хорошо и важно для обмена опыта.

Топ-2: ООН внес в планы решение конфликта в Донбассе

Генеральный секретарь ООН внес в план мероприятий на 2018 год решение конфликта в Донбассе.

Пора это делать. Естественно, нужно тушить этот конфликт. В любой момент война на востоке Украины может опять начаться. И мне кажется, что самое важное сейчас ввести «голубые каски» или миротворческие войска, как это предложил президент Путин и президент Порошенко, на территорию Донбасса. Не так, как это происходило в бывшей Югославии, в Косово, где эти миротворческие войска просто пришли и заняли эту территорию. Такое в Донбассе не произойдет, но то, что миротворческие войска нужны для того, чтобы разъединить конфликтующие стороны и помочь восстановиться этому региону в составе Украины, это важно.

Топ-3: Премьер Абэ рассказал о потенциале российско-японских отношений

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о большом потенциале российско-японских отношений.

Я думаю, что нужно, во что бы то ни стало, российской дипломатии вытащить Японию из группы тех стран, которые проводят санкции в отношении России. Япония и Россия должны возобновить экономические отношения. Они были в нулевые годы на очень высоком уровне. Проблема Курильских островов, я думаю, рано или поздно тоже может решиться.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.