Рар: Антироссийские санкции инициировал не Трамп, а американские неоконы

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Рубль продолжает падение на фоне сообщения о новых санкциях

Рубль продолжает падение на фоне сообщения о новых санкциях, которые США намерены ввести в отношении России из-за «дела Скрипалей». На открытии торгов Московской биржи курс доллара увеличился на 71 копейку и составил 66,25. Европейская валюта также растет, ее стоимость увеличилась на 1,15 руб. и составляет 77,17 руб.

Психологический фактор здесь понятен: рубль продолжает падать, поскольку санкции, которыми продолжают угрожать американцы, это действительно очень серьезно и страшно. Никто не знает, как это ударит на экономике. Но, мне кажется, рубль – достаточно стабильная валюта, которая за время санкций обрела некую автономность. Именно Америка создала Международный валютный фонд, Всемирную торговую организацию и много других институтов, чтобы укрепить глобализацию: требовала, просила, умоляла, чтобы все страны вступали в эти организации. Что происходит сейчас? Американцы используют эти же инструменты для подавления конкуренций.

Топ-2: Россия не оставит без ответа новые американские санкции

Россия не оставит без ответа новые американские санкции и в ближайшее время займется проработкой ответных мер. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Естественно, Россия ответит на американские санкции, но не стоит делать это сломя голову. Американцы знают, что могут сделать российской экономике достаточно больно, а Россия американской экономике не может сделать практически ничего. У Америки есть союзники, и если их поставят перед выбором: либо Америка, либо Россия и Китай, конечно, они станут на сторону Америки. Самое удручающее, то, что европейцы тоже вводили санкции против России, но они никогда не ставили задачи развалить российскую экономику. А все шаги, которые предпринимает Америка последние два года (притом, я здесь имею в виду американскую элиту а не Трампа, которого самого хотят убрать), так называемые неоконы, ведут к тому, чтобы удержать мировое превосходство.

Топ-3: Новые антироссийские санкции могут способствовать сближению России и Китая

О проекте:

Конечно, России нужны союзники, которым может являться Китай. И, мне кажется, санкции, которые сейчас вводят против России, будут способствовать тому, что Россия и Китай в экономическом плане будут сближаться. Сближаться до тех пор, пока не создадут свой блок для противостояния этому давлению Америки.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.