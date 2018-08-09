Рар: Антироссийские санкции инициировал не Трамп, а американские неоконы

Топ-1: Рубль продолжает падение на фоне сообщения о новых санкциях
Психологический фактор здесь понятен: рубль продолжает падать, поскольку санкции, которыми продолжают угрожать американцы, это действительно очень серьезно и страшно. Никто не знает, как это ударит на экономике. Но, мне кажется, рубль – достаточно стабильная валюта, которая за время санкций обрела некую автономность. Именно Америка создала Международный валютный фонд, Всемирную торговую организацию и много других институтов, чтобы укрепить глобализацию: требовала, просила, умоляла, чтобы все страны вступали в эти организации. Что происходит сейчас? Американцы используют эти же инструменты для подавления конкуренций.
Топ-2: Россия не оставит без ответа новые американские санкции
Естественно, Россия ответит на американские санкции, но не стоит делать это сломя голову. Американцы знают, что могут сделать российской экономике достаточно больно, а Россия американской экономике не может сделать практически ничего. У Америки есть союзники, и если их поставят перед выбором: либо Америка, либо Россия и Китай, конечно, они станут на сторону Америки. Самое удручающее, то, что европейцы тоже вводили санкции против России, но они никогда не ставили задачи развалить российскую экономику. А все шаги, которые предпринимает Америка последние два года (притом, я здесь имею в виду американскую элиту а не Трампа, которого самого хотят убрать), так называемые неоконы, ведут к тому, чтобы удержать мировое превосходство.
Топ-3: Новые антироссийские санкции могут способствовать сближению России и Китая
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.