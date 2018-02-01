Пряников: Говорящая косатка знает больше слов,чем Бузова

Телеведущий Александр Пряников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В России недостаток IT-специалистов

Россия к 2027 году столкнется с недостатком двух миллионов IT-специалистов. Об этом говорится в исследовании Фонда развития интернет-инициатив.

Вот это моему сыну было бы интересно. Я своих детей готовлю все-таки к тому, чтобы они были устроены, чтобы у них всегда нашелся теплый уголок для своего отца и лишние пара миллионов долларов на содержание этого уголка, ну и трех-четырех моделей Playboy тоже, почему нет. Сын сейчас растет, осваивает уже первые игры. Вот неделю назад он задал неожиданный, так сказать, вопрос: «Папа, кто такие хакеры?». Тут я, в общем, не знаю, удивился или обрадовался, какое-то смешанное чувство у меня было. Я ему давай быстренько рассказывать про IT-специалистов, что это отличные ребята, при этом если ты хороший IT-специалист, то ты всегда найдешь себе работу. И вот эта новость меня, кстати, лишний раз вдохновила.

Топ-2: Косатка научилась имитировать человеческую речь

Исследователи из Франции научили косатку имитировать человеческую речь. По словам специалистов, в настоящее время она уже умеет произносить два слова.

Значит, косатка теперь может с легкостью вести, например, «Дом-2». Она может стать даже, например, интернет-блогером. В принципе, косатка может с легкостью составить конкуренцию таким величайшим деятелям современной культуры, как Ольга Бузова. Хотя нет, Ольга Бузова косатке проиграет, потому что словарный запас у косатки ровно в два раза больше, чем у Ольги. Прости, Оль, если ты меня сейчас слышишь. Скажу, что внешне косатка, конечно, смотрится лучше, чем Ольга Бузова, но у Ольги еще все впереди.

Топ-3: Лондон признали непригодным для жизни

Ученые пришли к выводу, что концентрация вредных выбросов в Лондоне уже достигла предельно допустимых значений.

Официальные лондонские власти, наверняка, скрывают эту информацию от жителей этого города. Но самые продвинутые жители Лондона, которые понимают русский язык, а таких в Лондоне, если верить показаниям следственного комитета, много, они сейчас, как мы в свое время Севу Новгородцева слушали из Лондона, начнут так «А что там? Что там?», через вот эти все шумы, на прорывающийся голос мой. Побежали упитанные дядьки и их силиконовые подруги. Захлопали багажники Rolls-Royce и Range-Rover, и уже минут через пятнадцать на выездах из Лондона будут пробки. Все, конечно, ломанутся в Москву. Москва, ребята, куда более пригодный для жизни город.





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