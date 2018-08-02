Генпрокуратура: Число тяжких и особо тяжких преступлений в России сокращается

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Топ-1: В России в I полугодии 2018 года сократилось число преступлений
Александр Куренной: Генеральная прокуратура Российской Федерации зафиксировала сокращение числа преступлений на всей территории Российской Федерации в первом полугодии 2018 года. В этом году зарегистрирован почти один миллион преступлений, что примерно на 40 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целом по России уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений (с двухсот двадцати девяти тысяч до двухсот двадцати двух тысяч). Также сокращается число преступлений, связанные с незаконным оборотом оружия.
Топ-2: Суд Москвы рассмотрит дело о сбыте наркотиков из Китая
Александр Куренной: Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сбыте наркотиков. Злоумышленник совместно с соучастниками в период с 2015 по 2016 год на территории Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Московской области занимался незаконным сбытом синтетических наркотиков, которые доставляли из Китая, тоже, конечно, в нарушение закона.
Топ-3: На Сахалине осуждены виновные в гибели 69 человек с траулера «Дальний Восток»
Александр Куренной: На Сахалине вступил в силу приговор по уголовному делу о гибели 69 человек во время крушения траулера «Дальний Восток» в акватории Охотского моря. Заместитель генерального директора организации «Магеллан», капитан судна и еще несколько человек признаны виновными с учетом конкретных действий каждого в нарушении правил безопасности движения, а также в халатности, получении взятки и злоупотреблении полномочиями.
В ходе судебного заседания осужденные виновными себя не признали. И, тем не менее, судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда согласилась с мнением прокурора и не усмотрела оснований для оправдания осужденных и назначения менее строгого наказания, чем лишение свободы. Заместитель генерального директора по безопасности освобожден от наказания по амнистии.
Топ-4: Греция экстрадирует в Россию обвиняемого в мошенничестве Александра Винника
Александр Куренной: Суд в городе Салоники Греческой Республики удовлетворил уже второй запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции на родину Александра Винника. Он обвиняется в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Винник под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства одной их коммерческих организаций на сумму более шестисот тысяч рублей.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.