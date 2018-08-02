Генпрокуратура: Число тяжких и особо тяжких преступлений в России сокращается

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.

Топ-1: В России в I полугодии 2018 года сократилось число преступлений

Александр Куренной: Генеральная прокуратура Российской Федерации зафиксировала сокращение числа преступлений на всей территории Российской Федерации в первом полугодии 2018 года. В этом году зарегистрирован почти один миллион преступлений, что примерно на 40 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.





Число зарегистрированных преступлений уменьшилось во всех федеральных округах, на территории шестидесяти двух регионов страны (это, к примеру, Чеченская Республика, Республика Тыва, Сахалинская и Вологодская области, Красноярский край).

В целом по России уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений (с двухсот двадцати девяти тысяч до двухсот двадцати двух тысяч). Также сокращается число преступлений, связанные с незаконным оборотом оружия.

Топ-2: Суд Москвы рассмотрит дело о сбыте наркотиков из Китая

Александр Куренной: Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сбыте наркотиков. Злоумышленник совместно с соучастниками в период с 2015 по 2016 год на территории Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Московской области занимался незаконным сбытом синтетических наркотиков, которые доставляли из Китая, тоже, конечно, в нарушение закона.





Всего из незаконного оборота изъяли более 175 килограммов наркотических средств. Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Топ-3: На Сахалине осуждены виновные в гибели 69 человек с траулера «Дальний Восток»

Александр Куренной: На Сахалине вступил в силу приговор по уголовному делу о гибели 69 человек во время крушения траулера «Дальний Восток» в акватории Охотского моря. Заместитель генерального директора организации «Магеллан», капитан судна и еще несколько человек признаны виновными с учетом конкретных действий каждого в нарушении правил безопасности движения, а также в халатности, получении взятки и злоупотреблении полномочиями.





Траулер «Дальний Восток» затонул в апреле 2015 года. На борту находилось 132 человека. Погибло 69 членов экипажа.

В ходе судебного заседания осужденные виновными себя не признали. И, тем не менее, судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда согласилась с мнением прокурора и не усмотрела оснований для оправдания осужденных и назначения менее строгого наказания, чем лишение свободы. Заместитель генерального директора по безопасности освобожден от наказания по амнистии.

Топ-4: Греция экстрадирует в Россию обвиняемого в мошенничестве Александра Винника

Александр Куренной: Суд в городе Салоники Греческой Республики удовлетворил уже второй запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции на родину Александра Винника. Он обвиняется в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Винник под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства одной их коммерческих организаций на сумму более шестисот тысяч рублей.





Напомню, что первый запрос о выдаче злоумышленника Генпрокуратура России направила в августе прошлого года. Весной этого года он обратился в ведомство с заявлениями о явке с повинной в совершении ряда преступлений. После возбуждения в отношении него уголовного дела о мошенничестве Генпрокуратура России направила повторный запрос, который теперь и удовлетворен.

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