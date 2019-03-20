Прохорова: Требуйте извинений от тюремщиков за пытки

Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Минфин отказал в деньгах РАН на программы международного сотрудничества

Министерство финансов России отказалось выделить деньги Российской академии наук на программы международного научного сотрудничества, сообщил вице-президент РАН Юрий Балега.

«После этого будем говорить, что нам нужен технологический прорыв, о том, что мы должны быть впереди планеты всей. Но если мы не развиваем международное сотрудничество, то оказываемся в ситуации провинциальности науки, плоды которого мы уже пожинали в советское время. Поэтому удивительным образом путь наш усеян граблями. И это очень печально»,- констатировала Ирина Прохорова в беседе с НСН.

Топ-2: Балет Серебренникова получил премию BraVo

Балет Кирилла Серебренникова «Нуреев» признали балетом года по версии жюри профессиональной музыкальной премии BraVo. Вручение премии состоялось на Исторической сцене Большого театра.

«Для меня это одно из важных и позитивных событий. Я имела счастье видеть балет «Нуриев». Это, действительно, совершенно замечательный балет. Поразительный со многих точек зрения. Если участь, что, фактически, Кирилл Серебренников ставил его, так сказать, дистанционным образом, это, в некотором смысле, почти связано с чудом. Печально, что наши ноу-хау связаны с творческими событиями отнюдь не позитивного ряда. Но очень хочу поздравить Кирилла Серебренникова с этой заслуженной наградой. Сил ему преодолеть все испытания», - пожелала Ирина Прохорова в эфире НСН.

Топ-3: ФСИН хочет обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний России хочет обязать своих сотрудников извиняться перед заключенными в случае, если их права и свободы были нарушены. Об этом говорится в поправках к приказу ФСИН о Кодексе этики, размещенных на портале проектов нормативных правовых актов.

«Какая-то кафкианская действительность! То есть, будем пытать, а потом извиняться. Я не очень понимаю, как одно связано с другим. И вообще, в последнее время в большом количестве законодательных актов я вижу какие-то черты советского, абсолютно утопического сознания. Есть ощущение, что законодатели вообще не понимают, что происходит в реальности и создают красивую обманку для самих себя, для самоуспокоения. Так что, требуйте извинений от тюремщиков за то, что они вас бьют и пытают», - посоветовала Ирина Прохорова в ходе беседы с НСН.

Топ-4: Финляндия стала самой счастливой страной мира

Финляндия стала самой счастливой страной мира. При составлении этого рейтинга счастья в странах мира учитывались уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, уровень свободы и уровень коррупции в части влияния на принятие жителями жизненно важных решений.

«Честно говоря, я готова сразу согласиться с этим, потому. что в Финляндии проводится огромное количество социальных проектов. Это, вообще, попытка людей быть в центре культуры. Например, если в каком-то крупном городе этой страны проходит фестиваль, жителей окрестных деревень бесплатно привозят туда на автобусах, чтобы те могли приобщиться к культуре. Я уже не говорю о многих других важных законах, связанных с социальным статусом, с поддержкой населения, и так далее. Поэтому следовало бы идти по пути Финляндии, а не, скажем, Северной Кореи»,- подчеркнула Ирина Прохорова в беседе с НСН.





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