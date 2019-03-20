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Прохорова: Требуйте извинений от тюремщиков за пытки

20 Марта 2019 в 20:00
Прохорова: Требуйте извинений от тюремщиков за пытки
Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Минфин отказал в деньгах РАН на программы международного сотрудничества

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Министерство финансов России отказалось выделить деньги Российской академии наук на программы международного научного сотрудничества, сообщил вице-президент РАН Юрий Балега.

«После этого будем говорить, что нам нужен технологический прорыв, о том, что мы должны быть впереди планеты всей. Но если мы не развиваем международное сотрудничество, то оказываемся в ситуации провинциальности науки, плоды которого мы уже пожинали в советское время. Поэтому удивительным образом путь наш усеян граблями. И это очень печально»,- констатировала Ирина Прохорова в беседе с НСН.

Топ-2: Балет Серебренникова получил премию BraVo

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Балет Кирилла Серебренникова «Нуреев» признали балетом года по версии жюри профессиональной музыкальной премии BraVo. Вручение премии состоялось на Исторической сцене Большого театра.

«Для меня это одно из важных и позитивных событий. Я имела счастье видеть балет «Нуриев». Это, действительно, совершенно замечательный балет. Поразительный со многих точек зрения. Если участь, что, фактически, Кирилл Серебренников ставил его, так сказать, дистанционным образом, это, в некотором смысле, почти связано с чудом. Печально, что наши ноу-хау связаны с творческими событиями отнюдь не позитивного ряда. Но очень хочу поздравить Кирилла Серебренникова с этой заслуженной наградой. Сил ему преодолеть все испытания», - пожелала Ирина Прохорова в эфире НСН.

Топ-3: ФСИН хочет обязать сотрудников извиняться перед заключенными

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Руководство Федеральной службы исполнения наказаний России хочет обязать своих сотрудников извиняться перед заключенными в случае, если их права и свободы были нарушены. Об этом говорится в поправках к приказу ФСИН о Кодексе этики, размещенных на портале проектов нормативных правовых актов.

«Какая-то кафкианская действительность! То есть, будем пытать, а потом извиняться. Я не очень понимаю, как одно связано с другим. И вообще, в последнее время в большом количестве законодательных актов я вижу какие-то черты советского, абсолютно утопического сознания. Есть ощущение, что законодатели вообще не понимают, что происходит в реальности и создают красивую обманку для самих себя, для самоуспокоения. Так что, требуйте извинений от тюремщиков за то, что они вас бьют и пытают», - посоветовала Ирина Прохорова в ходе беседы с НСН.

Топ-4: Финляндия стала самой счастливой страной мира

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Финляндия стала самой счастливой страной мира. При составлении этого рейтинга счастья в странах мира учитывались уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, уровень свободы и уровень коррупции в части влияния на принятие жителями жизненно важных решений.

«Честно говоря, я готова сразу согласиться с этим, потому. что в Финляндии проводится огромное количество социальных проектов. Это, вообще, попытка людей быть в центре культуры. Например, если в каком-то крупном городе этой страны проходит фестиваль, жителей окрестных деревень бесплатно привозят туда на автобусах, чтобы те могли приобщиться к культуре. Я уже не говорю о многих других важных законах, связанных с социальным статусом, с поддержкой населения, и так далее. Поэтому следовало бы идти по пути Финляндии, а не, скажем, Северной Кореи»,- подчеркнула Ирина Прохорова в беседе с НСН.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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