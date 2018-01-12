Пранкер Вован пожелал жене Аршавина частный самолет

Пранкер Вован специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Хакеры опубликовали переписку МОК

Хакеры из группировки Fancy Bears, опубликовавшие переписку чиновников МОК заявляют, что перед главой независимой комиссии WADA Ричардом Маклареном стояла задача отстранения России от участия в Олимпийских играх.

Мы звонили и президенту WADA Крейгу Риди, и главе параолимпийского комитета Филипу Крэйвен. Тот же самый Филип Крэйвен, который отстранил единолично нашу параолимпийскую сборную от участия в играх в Рио, заявил, что России надо доказать, что у них не только чистые спортсмены, а чистая нация. Такое заявление можно назвать только фашистским, как мне кажется. Явно здесь не просто так руководства этих допинговых организаций очень сильно настроены против участия России в олимпийском движении.

Топ-2: Россияне назвали главных врагов страны

Согласно данным опроса Левада-центра, две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги. Главными из них респонденты называют США, Украину и Европу.

Хочу отметить, что врагами России можно назвать не целые страны, а отдельных личностей, которые всеми силами пытаются настроить своих граждан против России по самым разным причинам. В основном, это, конечно же, попытка отвлечь от внутренних проблем, списать свои личные политические провалы на козни России. Но если чуть-чуть хоть смотреть по сторонам, то, по-моему, становится видно, кто получает дивиденды с этой пропаганды ненависти.

Топ-3: Жену Аршавина сняли с рейса

Жену футболиста Андрея Аршавина, Алису Казьмину, вместе с детьми сняли с рейса Москва-Алматы, после конфликта с сотрудницей авиакомпании. Во время руления самолета на взлёт Аршавиной потребовалось поменять ребёнку подгузник. На просьбы бортпроводников вернуться на своё место она не отреагировала, и командир экипажа принял решение прекратить полёт и вызвал полицию.

Хочется Андрею в этой ситуации пожелать заработать на частный самолёт, который он смог бы подарить своей супруге, чтобы она в нём летала и простым людям не мешала своими скандалами и невоспитанным поведением.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.