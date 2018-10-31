Пранкер Вован: Начать российские санкции стоит с бизнеса украинских чиновников

Владимир Кузнецов или пранкер Вован специально для НСН подготовил топ самых важных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Россия завершает работу над ответными санкциями против Украины

Российское правительство завершает работу над постановлением, которое предусматривает введение мер экономического характера в ответ на санкции, введенные Киевом. Ограничения коснутся порядка 360 компаний и свыше 50 физлиц. Обычные граждане Украины от санкций России пострадать не должны.

Это давно пора было сделать. Украина вводит очередные санкции против России каждые полгода. Тут стоит вспомнить, например, атаку на российские банки на Украине. А мы, словно какой-то ждун: сидим, выражаем озабоченность и ждем, когда украинские власти вдруг нас расцелуют вернут все назад. А начать российские санкции можно с бизнеса украинских чиновников, который они ведут в России. И это – далеко не секрет. Вспомним, хотя бы, кондитерскую фабрику Петра Порошенко.

Топ-2: Реклама написания дипломов и курсовых теперь вне закона

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространение рекламы услуг по подготовке и написанию научных работ студентов.

Меня всегда раздражали объявления вроде «напишу за вас курсовую работу». Как можно доверять постороннему человеку предмет и тему, в которых он, вполне возможно, даже не разбирается, а лишь хочет набрать побольше заказов, чтобы получить побольше денег. Самое печальное, что многие студенты, которые заказывают подобные работы, даже не читают их перед тем, как сдать преподавателю. А потом на экзаменах делают выпученные глаза: почему, вдруг, что-то пошло не так? Если ты сам не можешь написать курсовую работу, какой смысл тебе продолжать учебу в вузе?

Топ-3: Цены на газ для населения Украины поднимутся с 1 ноября

Цены на газ для населения Украины поднимутся с 1 ноября. Так, тысяча кубометров голубого топлива теперь обойдётся в 8,5 тысяч гривен (примерно 300 долларов).

Все потому, что таковы были требования Международного валютного фонда, чтобы страна получила очередной заем. И это – далеко не финал. В следующем году гражданам Украины предвещают еще два повышения тарифов на газ. Интересно, как на сложившуюся ситуацию отреагируют власти страны. Например, Петр Порошенко мог бы заявить, что это все – ерунда, и, поскольку у Киева действует безвизовый режим с ЕС, простые украинцы могут спокойно ездить греться куда-нибудь на юг Европы.

Топ-4: Россияне стали ощущать больше ответственности за происходящее в стране

Россияне стали ощущать больше ответственности за происходящее в стране. Об этом свидетельствует опрос Левада-Центра. По словам социологов, доля таких людей выросла за последний год с 9 до 28%. Вдвое увеличилась доля россиян, считающих, что они могут повлиять на происходящие события в стране.

Жаль, что таких людей – лишь 28%, ведь Россия – это наша страна и мы за нее в ответе. Я уверен, каждый в силах хотя бы немного повлиять на события, которые здесь происходят, и сделать чуточку лучше и себя, и своих соотечественников.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.