Пранкер Вован: Как бы Трампа за дружбу с Россией не посадили!

Владимир Кузнецов (пранкер Вован) специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Трамп заявил о том, что антироссийские санкции останутся неизменными

Введенные против России санкции США останутся неизменными – об этом сообщил Дональд Трамп. Такую позицию Белого дома в отношении антироссийских санкций американский президент высказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что намерен придерживаться дипломатических методов в отношении России.

Дональда Трампа можно понять, ведь после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки на несчастного президента США обрушилась вся мощь американской демократической прессы, а практически все политики в Америке обвинили Трампа в предательстве. К этой травле подключились даже звезды шоу-бизнеса, такие, как Арнольд Шварценеггер. Так что, как бы не хотел Трамп подружиться с Россией, чтобы его не обвинили в измене, или чтобы, не знаю, не посадили в тюрьму, а судя по настроениям американской элиты это вполне возможно, ему и приходится так себя вести: гневно раздувать щеки в сторону России в угоду американскому истеблишменту. К сожалению, это так, и вряд ли в ближайшее время ситуация изменится.

Топ-2: Интернет-компании не могут исполнять требования «закона Яровой»

Интернет-компании не могут исполнять требования «закона Яровой», вступившего в силу 1 июля, из-за отсутствия подзаконных актов. Никто из компаний не начал хранение данных, так как нет соответствующих разъяснительных инструкций.

Обычно суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Но, я думаю, что это – не тот случай, и в ближайшее время закон Яровой полностью будет исполняться. А что касается утечки каких-то конфиденциальных данных или конфиденциальной информации, я уже давно не обсуждаю важные вещи по телефону, и уж, тем более, в социальных сетях, да и вам не советую.

Топ-3: В России закрыт лагерь, где детей кормили фаст-фудом

В Среднеуральске на 30 суток приостановлена деятельность детского лагеря, где воспитанников кормили фаст-фудом. Меню детей включало сэндвичи на завтрак и наггетсы на обед.

Как оказалось, директор лагеря заключил договор с местным кафе, которое готовит фаст-фуд, поэтому меню детей включало такую вредную пищу. Итогом стало решение о приостановлении деятельности детского лагеря на 30 суток. Конечно, жалко, что таких горе-директоров самих нельзя посадить на те же 30 суток на фаст-фудную диету, чтобы они, как говорится, на своей шкуре прочувствовали всю «полезность» такой пищи.









О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.