Пранкер: Главное, чтобы рэперы не бегали голыми по сцене

Топ-1: ГД приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года
С учетом недавней пенсионной реформы было бы верхом наивности полагать, что накопительную часть пенсий внезапно разморозят. Так что ничего нового.
Топ-2: «Газпром» определился с окончательным маршрутом «Турецкого потока»
Совершенно правильное решение. Зачем работать там, где нас обвиняют во всех смертных грехах, но, при этом, потребляют наши ресурсы.
Топ-3: Конкурент российских «Союзов» полетит к МКС в январе
Это конечно очень хорошая новость для мира в целом, поскольку частная компания смогла совершить огромный рывок и поспособствовать прогрессу человечества в космосе. А вот для России в частности все это звучит как-то не очень. Похоже, помимо громких обещаний мы ничего не делаем для конкурентной борьбы в космической сфере. Надеюсь, в ближайшее время в этом вопросе хоть что-то изменится.
Топ-4: Милонов попросил проверить деятельность Элджея
Да, действительно, проблема есть, так как аудитория новомодных рэперов, в большинстве своем, действительно дети и подростки. Но что значит «проверить деятельность»? Образ кумира – это ладно. Не важно, как он выглядит. Главное – чтобы голым по сцене не бегал. А вот что касается творчества, с этим проблема. Если послушать песни этих ребят, можно найти много нецензурной лексики и иных перверсий. Вспомнить, хотя бы, трек рэпера Фейса «Бургер». Так что лично я бы всех этих Фейсов, Фараонов и им подобных пометил отметкой «18+». На этом вопрос можно закрыть.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.