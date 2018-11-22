Пранкер: Главное, чтобы рэперы не бегали голыми по сцене

Владимир Кузнецов или пранкер Вован специально для НСН подготовил топ самых важных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: ГД приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года. Согласно закону, средства, которые граждане раньше отчисляли в накопительную часть (6 процентов от заработной платы), вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам.

С учетом недавней пенсионной реформы было бы верхом наивности полагать, что накопительную часть пенсий внезапно разморозят. Так что ничего нового.

Топ-2: «Газпром» определился с окончательным маршрутом «Турецкого потока»

«Газпром» определился с окончательным маршрутом «Турецкого потока». Газотранспортные операторы Сербии, Венгрии и Словакии уже провели аукцион на бронирование новых мощностей газопровода. Аукцион «Булгартрансгаза» планируется в декабре. Помимо описанного маршрута рассматривался также вариант с транспортировкой через Грецию и далее в Южную Италию. «Турецкий поток» позволит России уйти от транзита через Украину.

Совершенно правильное решение. Зачем работать там, где нас обвиняют во всех смертных грехах, но, при этом, потребляют наши ресурсы.

Топ-3: Конкурент российских «Союзов» полетит к МКС в январе

Первый демонстрационный беспилотный полет пилотируемого корабля Dragon 2 компании SpaceX к МКС состоится 7 января. В перспективе Dragon 2 может составить конкуренцию российским летательным аппаратам серии «Союз».

Это конечно очень хорошая новость для мира в целом, поскольку частная компания смогла совершить огромный рывок и поспособствовать прогрессу человечества в космосе. А вот для России в частности все это звучит как-то не очень. Похоже, помимо громких обещаний мы ничего не делаем для конкурентной борьбы в космической сфере. Надеюсь, в ближайшее время в этом вопросе хоть что-то изменится.

Топ-4: Милонов попросил проверить деятельность Элджея

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева проверить деятельность российского рэпера Элджея. По его мнению, основной аудиторией исполнителя являются дети и подростки, многие родители которых недоумевают по поводу образа кумира молодежи.

Да, действительно, проблема есть, так как аудитория новомодных рэперов, в большинстве своем, действительно дети и подростки. Но что значит «проверить деятельность»? Образ кумира – это ладно. Не важно, как он выглядит. Главное – чтобы голым по сцене не бегал. А вот что касается творчества, с этим проблема. Если послушать песни этих ребят, можно найти много нецензурной лексики и иных перверсий. Вспомнить, хотя бы, трек рэпера Фейса «Бургер». Так что лично я бы всех этих Фейсов, Фараонов и им подобных пометил отметкой «18+». На этом вопрос можно закрыть.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.