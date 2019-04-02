Потапенко: Доллар был, есть и будет

Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Минфин опубликовал бюджетный прогноз до 2036 года

Министерство финансов России опубликовало бюджетный прогноз на период до 2036 года, из которого следует, что рубль будет постоянно дешеветь. Согласно базовому сценарию, в 2019-2024 годах доллар будет стоить в среднем 65 руб., в 2025-2030 годах он подорожает до 71 руб., а в 2030-2035-м средняя стоимость доллара поднимется до 74 руб.

«Осталось только попросить министерство финансов пояснить, как произошло, что несколько лет назад те же люди нас заверяли, что доллар по 27 рублей – это запредельная наглость. А сейчас он почему-то стоит 64. Если у вас появляются хоть какие-то сбережения, все-таки, лучше переведите их в доллары. Доллар – это, конечно, не бумажка на пару-тройку месяцев, это от двух лет. Но, как средство инвестирования, он был есть и будет», - констатировал Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.

Топ-2: Visa и Mastercard потребовали от российских банков выпускать карты только с бесконтактной системой оплаты

Международные платёжные системы Visa и Mastercard направили российским банкам сообщения с требованием выпускать только бесконтактные карты. Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

«Самое главное, от чего данным информационным поводом уходят Visa и Mastercard, это от ответа на любимый вопрос: «А какая же ставочка на выпуск и обслуживание карт? Эти компании же недавно опровергли информацию о том, что бизнес (а точнее – наши сограждане), платят почти 3%. Они сказали: «Нет, не более 2%!». Вот только дело в том, что они берут 1,5% и еще 1,5% берет банк. Нет, есть, конечно, суммарные платежи в районе 2,1%, только маленькая ремарка: антимонопольные службы всех стран «удавили» этих монополистов на то, чтобы суммарные транзакции стоили 0,17% от оборота. Вот это и вуалируется «дымом» о том, что российским банкам нужно будет выпускать именно бесконтактные карты», - пояснил Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.

Топ-3: Минфин предложил внести изменения в Налоговый кодекс

Министерство финансов опубликовало проект о внесении изменений в Налоговый кодекс России с предложением добавить пять глав. По данным СМИ, ведомство предлагает внести главы об экологическом налоге, утилизационном сборе, о сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Таким образом, Минфин выполняет «давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи».

«Если бы все это ограничивалось изменениями в Налоговый кодекс и не привело к изменим в реальных ставках и, самое главное, в администрировании этих налогов, можно было бы спокойно вздохнуть и сказать: «Это, всего лишь, какая-то техническая функция». Но новая процедура администрирования, боюсь, потребует гораздо больших затрат как для бизнеса, так и для простых граждан», - спрогнозировал Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.





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