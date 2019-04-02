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Потапенко: Доллар был, есть и будет

2 Апреля 2019 в 22:00
Потапенко: Доллар был, есть и будет
Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

Топ-1: Минфин опубликовал бюджетный прогноз до 2036 года

Доллар рубль
Министерство финансов России опубликовало бюджетный прогноз на период до 2036 года, из которого следует, что рубль будет постоянно дешеветь. Согласно базовому сценарию, в 2019-2024 годах доллар будет стоить в среднем 65 руб., в 2025-2030 годах он подорожает до 71 руб., а в 2030-2035-м средняя стоимость доллара поднимется до 74 руб.

«Осталось только попросить министерство финансов пояснить, как произошло, что несколько лет назад те же люди нас заверяли, что доллар по 27 рублей – это запредельная наглость. А сейчас он почему-то стоит 64. Если у вас появляются хоть какие-то сбережения, все-таки, лучше переведите их в доллары. Доллар – это, конечно, не бумажка на пару-тройку месяцев, это от двух лет. Но, как средство инвестирования, он был есть и будет», - констатировал Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.

Топ-2: Visa и Mastercard потребовали от российских банков выпускать карты только с бесконтактной системой оплаты

РИА Новости
Международные платёжные системы Visa и Mastercard направили российским банкам сообщения с требованием выпускать только бесконтактные карты. Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

«Самое главное, от чего данным информационным поводом уходят Visa и Mastercard, это от ответа на любимый вопрос: «А какая же ставочка на выпуск и обслуживание карт? Эти компании же недавно опровергли информацию о том, что бизнес (а точнее – наши сограждане), платят почти 3%. Они сказали: «Нет, не более 2%!». Вот только дело в том, что они берут 1,5% и еще 1,5% берет банк. Нет, есть, конечно, суммарные платежи в районе 2,1%, только маленькая ремарка: антимонопольные службы всех стран «удавили» этих монополистов на то, чтобы суммарные транзакции стоили 0,17% от оборота. Вот это и вуалируется «дымом» о том, что российским банкам нужно будет выпускать именно бесконтактные карты», - пояснил Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.

Топ-3: Минфин предложил внести изменения в Налоговый кодекс

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Министерство финансов опубликовало проект о внесении изменений в Налоговый кодекс России с предложением добавить пять глав. По данным СМИ, ведомство предлагает внести главы об экологическом налоге, утилизационном сборе, о сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Таким образом, Минфин выполняет «давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи».

«Если бы все это ограничивалось изменениями в Налоговый кодекс и не привело к изменим в реальных ставках и, самое главное, в администрировании этих налогов, можно было бы спокойно вздохнуть и сказать: «Это, всего лишь, какая-то техническая функция». Но новая процедура администрирования, боюсь, потребует гораздо больших затрат как для бизнеса, так и для простых граждан», - спрогнозировал Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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