Политолог Ремизов призвал не хоронить Трампа прежде времени

Топ-1: В Дагестане арестовали правительство
В других ведомствах республики работают федеральные силовики, ведут выемки документов на фоне специального режима в сфере безопасности. Состоялось назначение варягов на некоторые ключевые должности, в частности, на должность премьер-министра. Раньше в республику пришел прокурор, тоже не местный. Это практически разрушает систему негласных этнических и клановых квот, которая долгое время действовала в республике. То есть это не просто кадровая чистка, а заявка на смену модели управления. По оценкам многих экспертов, население региона, уставшее от клановости и коррупции, долго ожидало жестких мер в отношении местных элит, а Кремль так же долго на эти меры не решался. Если опыт будет успешным, это может стать примером для других сложных территорий.
Топ-2: Более 30 тысяч воронежцев пришли проститься с летчиком-героем
Я думаю у многих людей в мире, которые услышали эту новость, возникла мысль – если русские так сражаются за Сирию, то как же они будут воевать за Россию?
Топ-3: В России повторно проведут амнистию капиталов
Я напомню, что по оценкам французского экономиста Томаса Пикетти порядка ¾ нашего валового национального продукта составляют средства, выведенные за рубеж. Остается открытым вопрос, почему новая волна амнистий должна оказаться более успешной, чем предыдущие? Достаточно ли будет для этого давления извне: со стороны американцев, составляющих санкционные списки, со стороны европейцев, интересующихся происхождением капиталов и уплатой налогов или необходимы еще какие-то более действенные меры в части офшорного законодательства со стороны российских властей?
Топ-4: Рейтинг Трампа поднялся благодаря налоговой реформе
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.