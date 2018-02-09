Политолог Ремизов призвал не хоронить Трампа прежде времени

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: В Дагестане арестовали правительство

На этой неделе произошло масштабное событие, которое я бы обозначил, как операция «Немыслимая». Взято под арест руководство правительства Дагестана, выдвинуты обвинения против целого ряда других должностных лиц, и судя по всему, это только начало.

В других ведомствах республики работают федеральные силовики, ведут выемки документов на фоне специального режима в сфере безопасности. Состоялось назначение варягов на некоторые ключевые должности, в частности, на должность премьер-министра. Раньше в республику пришел прокурор, тоже не местный. Это практически разрушает систему негласных этнических и клановых квот, которая долгое время действовала в республике. То есть это не просто кадровая чистка, а заявка на смену модели управления. По оценкам многих экспертов, население региона, уставшее от клановости и коррупции, долго ожидало жестких мер в отношении местных элит, а Кремль так же долго на эти меры не решался. Если опыт будет успешным, это может стать примером для других сложных территорий.

Топ-2: Более 30 тысяч воронежцев пришли проститься с летчиком-героем

Более тридцати тысяч воронежцев пришли в четверг проводить в последний путь летчика Романа Филипова. Его штурмовик Су-25 был сбит в Сирии. Летчик катапультировался, отстреливался от противника и, чтобы не попадать в плен, подорвал себя гранатой.

Я думаю у многих людей в мире, которые услышали эту новость, возникла мысль – если русские так сражаются за Сирию, то как же они будут воевать за Россию?

Топ-3: В России повторно проведут амнистию капиталов

Госдума одобрила в двух чтениях пакет законопроектов, предполагающих продление амнистии капиталов, правда прежние акции по амнистии не имели большого эффекта, а проблема масштабная. Российская власть предпринимает очередную попытку подхлестнуть амнистию капиталов.

Я напомню, что по оценкам французского экономиста Томаса Пикетти порядка ¾ нашего валового национального продукта составляют средства, выведенные за рубеж. Остается открытым вопрос, почему новая волна амнистий должна оказаться более успешной, чем предыдущие? Достаточно ли будет для этого давления извне: со стороны американцев, составляющих санкционные списки, со стороны европейцев, интересующихся происхождением капиталов и уплатой налогов или необходимы еще какие-то более действенные меры в части офшорного законодательства со стороны российских властей?

Топ-4: Рейтинг Трампа поднялся благодаря налоговой реформе

Рейтинг Трампа в Соединенных Штатах поднялся до самой высокой отметки за последние семь месяцев. Правда он по прежнему не велик, около 40%, но все-таки это сигнал о том, что Трампа, как президента точно не стоит сбрасывать со счетов и хоронить прежде времени. В первую очередь благодаря перспективности его экономической программы — порядка 2,5% экономического роста за год. Только на волне ожиданий протекционистских мер целый ряд крупных корпораций вернули производственные активы в Соединенные Штаты, налоговая реформа, которая будет благоприятствовать американской промышленности и наоборот не благоприятствовать тем, кто захочет производить за рубежом и продавать в Америке, может стать основой для нового экономического роста.

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