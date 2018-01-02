Политолог: Европа демонстрирует русофобию и русофрению

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: «Putin Team» Александра Овечкина





Александр Овечкин создал общественное движение под названием «Putin Team» («Команда Путина») и, судя по всему, будет развивать и продолжать эту политическую инициативу в ближайшее время. На смену старым партийным брендам приходит новый, представляющий собой движение в поддержку Владимира Путина. Его отличие в том, что это будет не только внутрироссийская, но, прежде всего, внешнеполитическая поддержка. На этом направлении сегодня крайне тревожно и сложно. Фигура Владимира Путина крайне демонизируются западными СМИ и мы рискуем попасть в очень странную ситуацию, когда наш лидер может быть попросту испачкан черной краской. Сейчас ему требуется гражданская поддержка, которую попыталась оказать инициативная группа, от имени которой выступил знаменитый хоккеист Александр Овечкин.

Топ-2: Задержание и арест Кирилла Серебренникова





Кирилл Серебренников был задержан по подозрению в мошенничестве и находится под домашним арестом. Очень большой резонанс произвёл этот арест, особенно в культурных группах российского общества. Многие встали на защиту режиссера. Я эту ситуацию не очень понимаю, потому что обвинения, которые предъявляются Серебренникову, очень серьезные. Доказательная база, судя по всему есть. И те люди, что защищают его, в дальнейшем могут испытать серьезный кризис идентичности, потому что защищали человека, который, вполне вероятно, является виновным.





Топ-3: Российские хакеры помогли Каталонии с референдумом

Каталония провела референдум о независимости. Большинство участников плебисцита выказались за отделение региона от Испании. В Мадриде заявили, что российские хакеры помогают Каталонии с референдумом. Доказательств этого традиционно нет. В этом плане испанские власти берут модель поведения США и пытаются во всем и вся обвинить Россию.



Эта русофодия и русофрения, которая охватила западное общество, формирует особый вид сначала виртуальной действительности, а потом и образа жизни, который приведет к серьезным деформациям политических систем и, главное, их ослаблению. А дальше уже будет делом техники – разрушить ту Европу, к которой мы привыкли.

Уже сейчас видно, что попытки вывести русский код из культурной жизни Европы заканчиваются для нее плачевно.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.