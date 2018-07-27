Пельш рассказал, как лучше снести лобное место «Дома-2»

Топ-1: Россияне смогут самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке
Есть одна проблема, уважаемые москвичи! Судя по погоде, а вы сейчас просто посмотрите на небо и со мной согласитесь, нам сегодня ничего не светит. Поэтому бегом в Шереметьево, Домодедово, Внуково (говорят, Быково еще работает). Берем билет на любой рейс, чтобы оказаться на высоте 10-11 тыс. метров приблизительно во время затмения, и наслаждаемся. Потом возвращаемся домой, проклинаем московскую туманную и облачную погоду, но, при этом, понимаем, что мы одухотворились.
Топ-2: Съемочную площадку «Дома-2» хотят снести
Ну в данном случае, речь идет не обо всей съёмочной площадке, то есть – не о домиках, куда заселяются участники, а о лобном месте. Уважаемое правительство Москвы! У меня к вам большая просьба. Когда будете выбирать экскаваторщика, который огромной чугунной «бабой» будет сносить лобное место, возьмите, пожалуйста, косоглазого, а! Несколько лишних взмахов, и наше телевидение станет лучше, добрее и чище.
Топ-3: В США библиотекарь за 20 лет наворовал книг на 8 миллионов долларов
А я не удивлен! Точнее, наоборот, удивлен, что он украл так мало. Дело в том, что в Америке книги не читают. Знаете, мой приятель с семьей переехал в США вместе с семьёй (это было в девяностых), и его дочка пошла в местную школу. В библиотеке она узнала, что за чтение книг дают талоны на колу и гамбургеры! Все, проблема питания в семье была решена. Более того, она была чуть ли не единственной посетительницей библиотеки. Так что, товарищ, за 20 лет вы могли натырить гораздо больше книг!
Топ-4: Facebook забанил обнажённые портреты Рубенса
Я бы на месте этих активистов пошел бы дальше. Если человек говорит, что у меня нет аккаунта в социальных сетях, то активистам самим стоило бы обнажиться перед ним. Таким образом они наделали бы гораздо больше шума и привлекли бы гораздо больше внимания.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.