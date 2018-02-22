Пельш: Почему Ревву оставили без Brit Awards?

Музыкант и телеведущий Валдис Пельш специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Московский зоопарк отправит сотрудника в Китай учиться правильно обнимать панд

Московский зоопарк отправит сотрудника в Китай учиться правильно обнимать панд. Он также пройдёт курс ухода за этими животными, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Вы поняли? Нет, вы поняли, что мы все промахнулись? Я промахнулся, вы промахнулись и даже Михаил Дмитриевич Прохоров промахнулся! Мы все выбрали не ту профессию! Обниматель панд! Ну, не нам, так детям нашим, давайте все поклянемся, что отдадим наших детей на работу в зоопарк, потому, что это, как мне кажется, высшая ценность человечества!

Топ-2: Отдых делегации КНДР на Олимпиаде обошелся в 4,5 раза дороже подготовки атлетов

Отдых делегации КНДР на Олимпиаде обошелся в 4,5 раза дороже подготовки атлетов. Северная Корея потратила более 220 тысяч долларов на визит делегации на Олимпиаду. Для сравнения, на подготовку сборной Северной Кореи из 22 человек было выделено около 50 тысяч долларов.

Сынки, корейцы, о вас вообще говорят только потому, что наши функционеры на эту Олимпиаду не поехали! Это – ваше счастье! Так что пользуйтесь моментом, но помните: на следующих Играх наши функционеры снова будут на коне! Так что новость - на одну Олимпиаду.

Топ-3: : Netflix анонсировал реалити-шоу Push

: Netflix анонсировал реалити-шоу Push («Толчок»), суть которого сводится к тому, что главным героям нужно якобы убить человека. Участникам не будут говорить, что они стали частью шоу.

Слушайте, давайте нашим людям, которые занимаются бытовым (я не знаю, семейным) насилием, объявим: ребят, вы все – участники шоу и вас всех снимает телевидение. Более того, после этого вас покарают чудовищно и незамедлительно. Ведь, увы, с бытовым насилием наша страна пока справиться не может. В общем, я бы предложил Netflix снимать реалити-шоу Push у нас, в нашей стране.

Топ-4: В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных наград Brit Awards

В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных наград Brit Awards — британского эквивалента Grammy. Лучшей британской исполнительницей признана Дуа Липа, она же получила награду в номинации "Британский прорыв года". Лучшим исполнителем стал Stormzy. Лучшим британским синглом признана песня Human соул-исполнителя Rag'N'Bone Man. А лучшей британской группой — Gorillaz.

Самое интересное, те, кто смотрели трансляцию этой церемонии в зале могли увидеть Сашу Ревву с женой. Я хочу спросить вас, уважаемые британцы, вы чего? Дуа Липа – это, конечно, наше все, мы ее очень любим, но Саша Ревва с его песнями, с его ремиксами, с его замечательным последним клипом, который перебрасывает нас во времена съемок фильма «Афоня»… Мне кажется, это – одно из звеньев политики травли нашей страны вообще и Александра Реввы – в частности. Саша, ты санкционных списках? Почему тебе не дали этот приз? Как мне кажется, ты его вполне заслужил.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.