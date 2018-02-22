Пельш: Почему Ревву оставили без Brit Awards?

Топ-1: Московский зоопарк отправит сотрудника в Китай учиться правильно обнимать панд
Вы поняли? Нет, вы поняли, что мы все промахнулись? Я промахнулся, вы промахнулись и даже Михаил Дмитриевич Прохоров промахнулся! Мы все выбрали не ту профессию! Обниматель панд! Ну, не нам, так детям нашим, давайте все поклянемся, что отдадим наших детей на работу в зоопарк, потому, что это, как мне кажется, высшая ценность человечества!
Топ-2: Отдых делегации КНДР на Олимпиаде обошелся в 4,5 раза дороже подготовки атлетов
Сынки, корейцы, о вас вообще говорят только потому, что наши функционеры на эту Олимпиаду не поехали! Это – ваше счастье! Так что пользуйтесь моментом, но помните: на следующих Играх наши функционеры снова будут на коне! Так что новость - на одну Олимпиаду.
Топ-3: : Netflix анонсировал реалити-шоу Push
Слушайте, давайте нашим людям, которые занимаются бытовым (я не знаю, семейным) насилием, объявим: ребят, вы все – участники шоу и вас всех снимает телевидение. Более того, после этого вас покарают чудовищно и незамедлительно. Ведь, увы, с бытовым насилием наша страна пока справиться не может. В общем, я бы предложил Netflix снимать реалити-шоу Push у нас, в нашей стране.
Топ-4: В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных наград Brit Awards
Самое интересное, те, кто смотрели трансляцию этой церемонии в зале могли увидеть Сашу Ревву с женой. Я хочу спросить вас, уважаемые британцы, вы чего? Дуа Липа – это, конечно, наше все, мы ее очень любим, но Саша Ревва с его песнями, с его ремиксами, с его замечательным последним клипом, который перебрасывает нас во времена съемок фильма «Афоня»… Мне кажется, это – одно из звеньев политики травли нашей страны вообще и Александра Реввы – в частности. Саша, ты санкционных списках? Почему тебе не дали этот приз? Как мне кажется, ты его вполне заслужил.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.