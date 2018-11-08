Пельш: Петербург не протестует, а соблюдает традиции

Музыкант и телеведущий Валдис Пельш специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.



Топ-1: Депутат Саратовской областной думы похудел на 6 кг, пытаясь прожить на 3,5 тысячи

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко похудел на шесть килограммов из-за недоедания в ходе эксперимента. В течение месяца он живет на сумму в 3,5 тысячи рублей, в которую обходится минимальный продуктовый набор в регионе.

Да, да, все мы помним этот скандал. Но, я хочу сказать – это Клондайк, золотая жила. Давайте звать к себе иностранцев! Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Австралии есть огромные проблемы с ожирением. А тут желающие похудеть приезжают в Россию, им дают 3,5 тысячи рублей, и через две недели – минус шесть, минус восемь, а то и минус десять килограмм! Единственное, я бы, все-таки, накинул Николаю Бондаренко полторы тысячи. Хотя, если верить словам бывшего министра Саратовской области, 3,5 тысячи рублей – это, и так, ого-го как много. Плюс макарошки!

Топ-2: Санкт-Петербург назван самым протестным городом России

Санкт-Петербург назван самым протестным городом России. К такому выводу пришли специалисты Центра экономических и политических реформ. По их данным за год в стране состоялось более 2,5 тысяч митингов, протестных акций.

Ну а чего вы хотели! Чего мы все хотели! Это же, на секундочку, колыбель трех революций! Я вам больше скажу: все петербуржцы, которые не желают принимать участие в протестных акциях, давно перебрались в Москву. А все, кто остались, поддерживают те традиции, которые были нам завещаны даже еще до дедушки Ленина другими активными гражданами.

Топ-3: Суд в Москве продолжил допрос Кирилла Серебренникова

Суд в Москве продолжил допрос режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищениях в «Седьмой студии». Ранее он отвечал на вопросы своего адвоката, теперь ему предстоит ответить на вопросы прокурора и судьи.

Поговаривают, что в присутствии великого режиссера (а Кирилл Серебренников, без сомнения, является талантливейшим режиссером), и судья и прокурор начали вести себя театрально. Выдерживать паузы, добавлять трагизма голосу. Наверное, они надеются, что после того, как все это закончится (надеюсь, благополучно для Серебренникова) Кирилл обратит на них внимание. Старайтесь, дорогие друзья! Старайтесь! Кирилл, а вам – удачи!

Топ-4: Детсадовцам Магадана запретили приходить на утренники в костюмах зарубежных мультгероев

В администрации одного из детских садов Магадана родителей предупредили, что к предстоящему новогоднему утреннику нужно подготовить костюмы персонажей отечественных сказок. При этом наряды из зарубежных мультфильмов назвали «недопустимыми». Некоторых мам и пап возмутил столь категоричный запрет.

А мне кажется, что руководство этого детского сада Магадана просто печется о затратах, которые предстоит понести родителям. Все эти Бэтмены, Спайдермены – лишний удар по кошельку. Представляете, сколько стоит доставить такой костюм в Магадан? Согласитесь, накладно.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.