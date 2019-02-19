Павел Гусев предложил поторговаться с Японией за Курилы

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Большинство жителей Курил выступило против передачи островов Японии

Большинство жителей Курил выступило против передачи островов Японии. Об этом говорят данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Вопрос, все-таки, спорный. Хотим ли мы иметь более близкие отношения с Японией? Хотим! Но готовы ли мы так просто отдать эти острова? Наверное, нет. Я думаю, Япония должна сделать очень интересное предложение для России и россиян (особенно, жителей Дальнего Востока). Построить несколько заводов или сделать беспошлинные зоны, или отменить визы, или еще что-то. Надо получить от японской стороны, тогда народ задумается: стоит ли отказываться от того, что предложено, чтобы улучшить жизнь граждан нашей страны и на Дальнем Востоке тоже.

Топ-2: В Госдуме предложили ввести штрафы за использование смартфона за рулём

В Госдуме предложили ввести штрафы за использование смартфона за рулём. Авторы инициативы подчеркнули, что во время движения водителя ничего не должно отвлекать от происходящего на дороге, а даже разговор по громкой связи может помешать управлению авто. При этом речь о законопроекте пока не идёт, так как инициатива требует проработки.

Про нашу Госдуму уже давно всем все понятно. Непонятно, сколько еще запретов можно придумать. Давайте запретим слушать в машине радио. А еще я бы запретил, чтобы в машине находился кто-то еще кроме водителя: ребенок может засмеяться и отвлечь водителя от дороги. Женам будет категорически ездить с мужьями, чтобы они не ругали супругов, не нудили. Вообще, всех пассажиров запретить! Водитель должен быть один, в решетке, прикованный наручниками к рулю! Только так!

Топ-3: Два космических туриста отправятся на МКС до конца 2021 года

Два космических туриста отправятся на МКС до конца 2021 года. Об этом сообщила корпорация «Роскосмос». Личности кандидатов на полёт пока не раскрываются.

Очень хочется сказать: «Не верю!». Эту фразу говорил знаменитый режиссер, а мне ее хочется сказать, как гражданин, который следит за новостями «Роскосмоса», и немного понимает, что там происходит. Нам уже обещали добывать полезные ископаемые на Луне, построить города на Марсе. Но, при этом, даты реализации этих проектов называются очень далекие от нашей действительности. Все время что-то обещают. При этом, ракеты падают, мы запускаем их все меньше и меньше, отстаем в этом направлении, и, в то же время, хотим развивать космический туризм.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.