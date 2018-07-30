Панов: Вся цивилизация заточена на то, чтобы мы меньше читали

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: В Латвии предложили «раздробить» Россию ради спокойствия других стран

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию необходимо «раздробить» на несколько частей для «спокойствия» в Европе. По его словам, это якобы принесет спокойствие в Латвию и другие европейские страны.Вот так посмотришь на иных представителей небольших (или в меру больших) стран, которые уже, разумеется, решили все свои проблемы: подняли пенсионное обеспечение, куда-то дели треть (а некоторые – до половины) своего населения после распада Советского Союза (ну а что, разъехались люди куда-то из этих славных стран). И вот теперь у них находится время, чтобы обсудить, как живут соседи. Хочется посоветовать Александру Кирштейнсу, который мечтает о раздроблении России, пойти и поработать в каменоломне. Это пока не предсказание, а просто дружеский совет.

Топ-2: Около четверти жителей России не владеют функциональным чтением

Топ-3: Захарова сообщила, что принимала участие в написании текста песни для Кати Лель

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Около четверти жителей России не владеют функциональным чтением, заявила в понедельник на встрече с педагогами Хакасии министр просвещения РФ Ольга Васильева. Под функциональностью чтения понимается способность ученика к осмыслению письменных текстов и их рефлексии, к использованию их содержания для достижения собственных целей.Грубо говоря, нужно очень хорошо понимать то, что ты читаешь. Как писатель, я знаю, что чтение - это одно из самых сложных занятий, потому, что во время чтения мозг работает очень и очень напряженно. И далеко не все из нас обладают способностью запоминать большой объем информации, чтобы в конце статьи, а уж, тем более, толстого романа, осмыслить прочитанное. Вся наша цивилизация, все наши коммуникационные устройства, заточены на то, чтобы люди читали меньше, чтобы люди ориентировались только по заголовкам, чтобы люди ловили только самое-самое главное, выжимку. Сознательно, или нет, я не знаю, я не сторонник теории заговора, но то, что мы сейчас читаем меньше и, в результате, понимаем меньше – это факт.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что принимала участие в написании текста песни «Сполна» для Кати Лель. Историю создания композиции дипломат раскрыла на своей странице в Facebook.Даже трудно комментировать эту новость. Каких, все-таки, талантливых людей выпускала и выпускает наше образование. «Калинку-малинку» пляшет, по-английски говорит, песни для Кати Лель пишет, а работает в Министерстве иностранных дел. И ведь даже непонятно: нашел себя человек, или нет. Или еще чего-нибудь отчебучит.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.