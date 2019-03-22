Панов: С Порошенко не то что каши, даже салата не состряпаешь

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Россия отметила пятилетие «Крымской весны»

18 марта исполнилось пять лет с момента официального включения Крыма в состав Российской Федерации.

«Это уникальный для мировой практики случай, когда, по-моему, впервые было полностью реализовано международное соглашение ООН, согласно которому любой имеет право на самоопределение. Не силой оружия, не с помощью очередной "цветной" революции, а просто волеизъявлением народа, который четко сказал, что хочет воссоединиться с исторической родиной», - подчеркнул Вадим Панов в беседе с НСН.

Топ-2: Нурсултан Назарбаев сообщил о своей отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о своей отставке. Заявление о сложении с себя президентских полномочий он сделал в ходе обращения к народу.

«После этого благодарный преемник Назарбаева предложил переименовать столицу государства Казахстан в Нурсултан. И тут я хотел бы напомнить, что этот город в свое время был Акмолинском, потом Целиноградом, потом Астаной. Город любит менять названия и, мне кажется, стоило об этом задуматься», - заметил Вадим Панов в беседе с НСН.

Топ-3: Порошенко заявил, что не собирается «варить кашу» с Владимиром Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается «варить кашу» с Владимиром Путиным. Так он ответил на ранее высказанные слова российского лидера по вопросу взаимоотношений с Киевом.

«Мы все знаем, кто такой Петр Порошенко, что он делает для укрепления «добрососедских» отношений, и как он себя поведет, если вдруг снова станет президентом Украины. Не думаю, что мы должны варить с ним кашу. К сожалению, пока этот человек принимает какие-то важные (тем более, стратегические) решения, не то что каши, даже легкого салатика у нас не получится. И я надеюсь, что наши власти это понимают, и не будут бегать за Петром Порошенко ни с котлом, ни с ложкой. Пусть живет, как хочет», - отметил Вадим Панов в беседе с НСН.

Топ-4: Путин подписал закон, предусматривающий блокировку за оскорбление власти

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

«В XIX веке был такой писатель, довольно известный, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он писал много различных рассказов и повестей о жизни современного ему общества. Но писал своего рода эзоповым языком. Видимо, все возвращается», - предположил писатель Вадим Панов в беседе с НСН.





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