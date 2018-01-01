Панов: Россия не отметила 100-летие революции из-за страха перед ней

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Отмена госфинансирования спектаклей и фильмов





Депутат Виталий Милонов предложил прекратить финансирование спектаклей и фильмов. Речь идет о государственном финансировании, потому что финансировать фильмы и спектакли частным лицам никто запретить не может.

Как ни странно, данная инициатива государственного деятеля очень сильно совпадает с мнением народа. Наблюдать за тем, как творцы различной направленности регулярно снимают фильмы, регулярно проваливающиеся в прокате, мягко говоря, странно.

Нам нужен собственный Голливуд. Не в том смысле, что тоже холмы н берегу моря, а в том смысле, что «фабрика грез», «фабрика по производству фильмов», «фабрика, которая будет давать прибыль». Но это частная компания, частная инициатива. И почему государство должно оплачивать эксперименты некоторых режиссеров, мне непонятно.

Топ-2: Теракт в питерском метро





В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате теракта погибли 16 и пострадали более 50 человек. Я помню этот день и этот взрыв. У меня много друзей в Питере. Я помню, как кому-то звонил, с кем-то пытался связаться другими способами. И я помню, как питерцы сильно отреагировали на это несчастье, как они помогали друг другу. Мы это пережили – и Питер, и вся страна вместе с ним. Будем надеяться, что больше этого не повторится.

Топ-3: Столетие Октябрьской революции





7 ноября 2017 года Россия отметила столетие Великой Октябрьской революции. Если быть честным и точным, страна не отметила 100-летие Великого октября. Я не являюсь убежденным коммунистом, я не считаю, что та кровь, которая пролилась во время гражданской войны была обязательной, но Великая Октябрьская революция 1917 года – это событие мирового масштаба. Событие, которое изменило ход истории. Это не красивые слова, так оно и есть. Это событие, которое изменило ход истории нашей страны – России – очень и очень сильно. И молчание, которым сопроводили 100-летний юбилей революции, говорит только о страхе перед ней.







О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.