Панов: Хочется жить в стране, где кризисы и радости переживаются всеми

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: В ГД предложили обязать неработающих россиян самостоятельно платить страховые взносы

В Госдуме предложили обязать неработающих россиян самостоятельно платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

Я бы предложил нашей Госдуме пойти дальше. Давайте, россияне сами будут делать взносы в Фонд вооруженных сил, Фонд полиции, и так далее. При этом (и это самое интересное), давайте, сами россияне будут думать, в какой фонд делать взносы, а в какой – нет. Нужно ли, например, оплачивать Фонд существования Госдумы, или как-нибудь обойдемся.

Топ-2: В Шереметьеве самолет при взлете сбил человека

В Шереметьеве самолет при взлете сбил человека. Погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Во время пересадки в российской столице мужчина сбежал от охраны.

Когда я услышал эту новость, сразу отнес ее в разряд «Дарвин против Дарвина». Понятно, что мужчина, видимо, возомнил себя героем боевика, и помчался к самолетам, чтобы улететь хоть куда-нибудь, лишь бы не на Родину. Но что у нас с охраной? Давайте говорить откровенно: если у нас охрана такого крупного аэропорта, как Шереметьево, допускает, чтобы по полю бегали какие-то неадекватные люди, мне кажется, в нашем аэропортовом хозяйстве творится какое-то безобразие.

Топ-3: Более 70% россиян вынуждены экономить

Более 70% россиян вынуждены экономить – к такому выводу пришли эксперты РАНХиГС. А уровень доходов 22% участников проведенного ими опроса и вовсе не позволяет приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания.

У меня двоякое отношение к этой новости. Как показывает опыт, все эти опросы – от лукавого, далеко не всегда отражают реальное положение дел. Ведь людям нравится и приукрашивать и прибедняться – будем называть вещи своими именами. Но то, что в последнее время нашим соотечественникам приходится экономить - факт. Думаю, отрицать его, как минимум, глупо. Да, мы переживаем не очень простые времена, наша страна переживает не очень простые времена, мы все это понимаем и затягиваем пояса. Но, хотелось бы, чтобы пояса затягивались не только у тех, кому пенсионный возраст отодвинули на пять лет и налоги периодически повышают. Хочется жить в стране, где кризисы и радости переживаются всеми. Но, с другой стороны, мы же на них не женились.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.