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Организаторы рассказали, как попасть на гала-концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

22 Ноября 2018 в 20:00
Организаторы рассказали, как попасть на гала-концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»
Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей Всероссийского конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».

Топ-1: До гала-концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» остается меньше недели

высоцкий фест
Никита Высоцкий: До финального гала-концерта конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» остается меньше недели: он состоится 26 ноября в Театре на Таганке. Гала-концерт конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» соберёт ведущих хедлайнеров российской сцены. Во второй части программы публику ожидает выступление группы «Северный Флот», Дарии «Нуки» Ставрович, группы «Ва-Банк» и Александра Ф. Скляра, а также Сергея Галанина. А в первой части концерта на сцену выйдут финалисты конкурса. Они исполнят по два лучших трека, один из которых сыграют в дуэте со своими наставниками.

Топ-2: За финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проголосовало более 10 тысяч человек

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Никита Высоцкий: За финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проголосовало более 10 тысяч человек. Выбрать лучшего из конкурсантов пользователи «ВКонтакте» могут вплоть до заключительного гала-концерта. Победитель получит приз зрительских симпатий от соцсети — раскрутку трека на аудиторию в миллион человек. А трёх других победителей по сумме голосов зрителей и жюри определят прямо на гала-концерте в Театре на Таганке.  Победителей определят путём суммирования голосов жюри и зрителей. Каждый пришедший на концерт получит специальный пульт, при помощи которого зрители смогут отдать предпочтение понравившемуся артисту. Чтобы попасть в Театр на Таганке 26 ноября, необходимо зайти на сайт конкурса vfest.ru и нажать на кнопку «Получить приглашение». Билеты на концерт бесплатные, для получения приглашения нужно лишь заполнить форму. 

Топ-3: Все победители «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» получат памятные статуэтки

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Никита Высоцкий: Все победители «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» помимо бонусов, о которых я уже неоднократно рассказывал (например, попадания в ротацию «НАШЕГО радио»), получат памятные призы: статуэтки в форме пылающих нот. Автором статуэток стал художник Сергей Мироненко. По его словам, пылающая нота – это символ пылающей души музыкантов, артистов, которые горят и живут творчеством.

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