Орешкин рассказал, почему ушел Назарбаев

Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Путин поговорил по телефону с Назарбаевым и Токаевым

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и новым главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

«Восточные лидеры по-хорошему от власти не уходят. Почему же Назарбаев вдруг решил уйти в тень? По-видимому, он хочет остаться в памяти нации, как лидер первой суверенной государственности Казахстана. А сейчас ситуация меняется потому, что Владимиру Путину необходимо создать новую государственную структуру, которую он хотел создать с Белоруссией, но, видимо, не очень хорошо получается. Запасной вариант – союз с Казахстаном с тем, чтобы было новое государство, новая конституция, новые выборы и старый президент. Понимая отсутствие козырей в своей колоде, чтобы противостоять этому давлению из Москвы, Нурсултан Абишевич решил уступить эту сомнительную честь своему преемнику», - пояснил Дмитрий Орешкин в беседе с НСН.

Топ-2: В России начался новый «губернаторопад»

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг ушел в отставку. Ранее на этой неделе о сложении полномочий объявили губернатор Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Калмыкии Алексей Орлов и глава Алтая Александр Бердников.

«В Кремле по каждому региону есть свой куратор, который оценивает «избираемость» губернаторов. В наиболее депрессивных регионах, где, к тому же, глава уже успел всем надоесть, становится понятно, что шансы на переизбрание невелики. Что в этом хорошего? Это значит, что Кремль по-прежнему относится к региональным выборам с некоторым уважением, то есть, как минимум, не собирается их отменять. С другой стороны, там хорошо понимают, что эти «старые» губернаторы» непопулярны, и вряд ли они пройдут через «чистилище» выборов, которые состоятся осенью. В связи с этим логична процедура, когда наиболее депрессивных губернаторов заменяют на новеньких. Это нужно для того, чтобы у избирателей сложилось ощущение, что, да, пришел новый человек. Может быть, ему удастся наладить новую жизнь, так чего же голосовать против него?», - отметил Дмитрий Орешкин в беседе с НСН.

Топ-3: Украина ввела санкции против Володина

Украинские власти ввели санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина. Вероятно, они связаны с высказываниями спикера относительно позиции Киева и в отношении Крыма, и в отношении непосредственно Москвы.

«Эта новость Володину скорее на пользу, чем во вред. Собственно, Путин так и сказал: раз включили в списки, значит эффективно работает. Для Украины же это чисто пиаровский ход чтобы показать свою непримиримость по отношению к России», - подчеркнул Дмитрий Орешкин в беседе с НСН.





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