Огрганизаторы «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» приглашают на отборочные концерты конкурса

Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей Всероссийского конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».

Топ-1: На конкурс «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» поступило более 1,5 тыс. заявок

Более полутора тысяч заявок от авторов и музыкантов со всей страны поступило меньше, чем за месяц со дня старта конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Молодые люди от 18 до 35 лет присылают свои работы в самых разных музыкальных направлениях, ведь девиз конкурса: «Вне форматов. Все рамок. Вне любых ограничений!». Чтобы принять участие в конкурсе, нужно просто загрузить свою авторскую музыкальную композицию или клип на сайт vfest.ru и на свою страницу в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ВысоцкийФест. Хочу напомнить, что прием заявок проводится до 20 июля, так что молодым талантам стоит поторопиться, чтобы получить шанс заявить о себе. И еще: этот конкурс называется «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», но это не значит, что вы должны исполнить песни Владимира Высоцкого. Нам интересны именно ваши песни, ваши тексты, ваша музыка! Помните об этом и дерзайте.

Топ-2: Лучшие участники конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ»

Лучшие участники конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ», который, я напомню, пройдет 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области. Для молодых талантов здесь будет открыта специальная сцена. На ней, кстати, выступят и некоторые члены жюри. Я думаю, для конкурсантов это - двойной бонус. Во-первых, фестиваль «НАШЕСТВИЕ» - это мероприятие, которое собирает около 200 тысяч человек. И все это - потенциально аудитория, которую могут получить участники «ВЫСОЦКИЙюФЕСТ»! Думаю, для молодых артистов - это потрясающий шанс и потрясающий опыт. Ну и, кроме того, попасть на "Нашествие" и получить возможность окунуться в эту атмосферу, которой вы больше нигде не найдете - это, само-по-себе, дорогого стоит! Так что, уважаемые конкурсанты, вам есть, за что побороться!

Топ-3: В эту субботу стартуют отборочные концерты конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»

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В эту субботу стартует второй этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», в рамках которого в разных городах страны пройдет серия отборочных концертов. 23 июля один из них пройдет в Москве. Конкурсанты смогут выступить на сцене легендарного Театра на Таганке. 23 июля с 12 часов дня будет проходить отбор участников, но в 17 часов мы прервемся на выступление одного из членов жюри «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» – Гоши Куценко. А в 19 часов выступит еще один член жюри Сергей Галанин. Вход свободный!

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.