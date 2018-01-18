Нигматуллин: Современный лидер должен быть как Жириновский

Футболист и ди-джей Руслан Нигматуллин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.
Топ-1: РФПЛ стала шестой в Европе по уровню зарплат
Самое главное в этом рейтинге, конечно же, то, что и по уровню футбола наш чемпионат в Европе очень близок к лидирующей пятерке. Так что всё логично – уровень клубного футбола повышается пропорционально росту зарплат.
Топ-2: Северная Корея планирует участвовать в Играх в Пхёнчхане
Я думаю, что это прекрасная новость. Все таки спорт – самое лучшее решение военных конфликтов.
Топ-3: Роналдиньо завершил карьеру
Прекрасный футболист, неординарный, со своим фирменным стилем. К сожалению, так случается, да. Футболисты, даже такие великие, рано или поздно уходят. Думаю, что такому футболисту можно стоя поаплодировать за его карьеру.
Топ-4: Названы самые дорогие города Европы по стоимости аренды жилья
Остается чтобы и по уровню комфорта и удобства, и всего остального Москва так же заняла место в ведущей тройке.
Топ-5: Владимир Жириновский сыграет в спектакле «Горе от ума»
Не устаю удивляться и поражаться жизнелюбию Владимира Жириновского. Активный образ жизни, участвует во всех направления. Так и должен поступать современный лидер.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 180 человек.