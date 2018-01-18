Нигматуллин: Современный лидер должен быть как Жириновский

Футболист и ди-джей Руслан Нигматуллин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: РФПЛ стала шестой в Европе по уровню зарплат

Российская футбольная Премьер-Лига стала шестой в Европе по уровню зарплат. В среднем игроки одного клуба в месяц совокупно получают порядка 31-го миллиона евро. Самыми богатыми, предсказуемо, оказались англичане.

Самое главное в этом рейтинге, конечно же, то, что и по уровню футбола наш чемпионат в Европе очень близок к лидирующей пятерке. Так что всё логично – уровень клубного футбола повышается пропорционально росту зарплат.

Топ-2: Северная Корея планирует участвовать в Играх в Пхёнчхане

Начались переговоры об участии делегации КНДР в Зимних Олимпийских играх 2018 года. Сторонам предстоит обсудить технические детали участия представителей Северной Кореи в Играх, вопросы размещения и логистики.

Я думаю, что это прекрасная новость. Все таки спорт – самое лучшее решение военных конфликтов.

Топ-3: Роналдиньо завершил карьеру

37-летний аргентинский футболист Роналдиньо официально завершил карьеру. По его словам, торжественная церемония прощания пройдет после Чемпионата Мира, который летом этого года примет Россия.

Прекрасный футболист, неординарный, со своим фирменным стилем. К сожалению, так случается, да. Футболисты, даже такие великие, рано или поздно уходят. Думаю, что такому футболисту можно стоя поаплодировать за его карьеру.

Топ-4: Названы самые дорогие города Европы по стоимости аренды жилья

Москва заняла второе место в списке самых дорогих городов Европы. По стоимости аренды жилья для иностранцев, российская столица уступает лишь Лондону. Четырехкомнатная квартира с гостиной и тремя спальнями обойдется в Москве в пять тысяч долларов. В столице Соединённого Королевства – более шести тысяч. Также в списке самых дорогих городов Старого Света – Цюрих и Женева, а также Стамбул.

Остается чтобы и по уровню комфорта и удобства, и всего остального Москва так же заняла место в ведущей тройке.

Топ-5: Владимир Жириновский сыграет в спектакле «Горе от ума»

Владимир Жириновский сыграет Фамусова в спектакле «Горе от ума» на сцене театра «Школа современной пьесы».

Не устаю удивляться и поражаться жизнелюбию Владимира Жириновского. Активный образ жизни, участвует во всех направления. Так и должен поступать современный лидер.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 180 человек.