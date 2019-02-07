Нифонтова: Мужчины, не умирайте рано! Вы нам нужны

Топ-1: В России начали масштабную проверку бензина Аи-92
Я бы посоветовала проверить и все остальные марки бензина, и даже дизель, потому что иногда, когда заправляешь машину, кажется, что ГОСТу не соответствует все.
Топ-2: 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем
Я в шоке, с этим надо что-то делать! Мужчины, не надо, куда же вы! Вы нам нужны! Не надо, не умирайте от проблем, вызванных алкоголем, лучше занимайтесь спортом!
Топ-3: Британская киноакадемия исключила режиссёра «Богемской рапсодии» из списка номинантов на свою премию
Надо же, аж от четырех! Не знаю, как там насчет домогательств, но сама «Богемская рапсодия», если честно, мне не очень понравилась. Я, как человек, отягощенный ВГИКовским образованием, посмотрела этот фильм без удовольствия, и, вообще удивлена, что он куда-то номинируется. На мой взгляд эта картина ничего собой не представляет.
Топ-4: Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона
«Симпсоны» - мультик, который идет с нами по жизни, с детства и до сих пор! Он очень позитивный, а еще, помимо того, что этот мультсериал всех веселит, он подробно рассказывает о некоторых базовых, очень важных семейных ценностях. И эти смешные, желтые герои, которые иногда очень удачно пародируют нашу реальность, мне нравятся. Поэтому классно, что «Симпсонов» продлили еще на два сезона.
Топ-5: Британка ищет человека, который будет принимать за нее решения
Ну, что тут скажешь? Такой помощник может за тебя нарешать такого… Да так быстро, что ты глазом моргнуть не успеешь. Я считаю, что эта история очень сомнительная. Но девушке видней!
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.