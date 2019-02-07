Нифонтова: Мужчины, не умирайте рано! Вы нам нужны

Мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» 2019 Анастасия Нифонтова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: В России начали масштабную проверку бензина Аи-92

Роскачество совместно с Минпромторгом и Росстандартом начало проверку бензина Аи-92. Согласно первым результатам проверки, проведенной на Ставрополье, примерно в десяти процентах случаев топливо не соответствует техрегламенту и ГОСТу.

Я бы посоветовала проверить и все остальные марки бензина, и даже дизель, потому что иногда, когда заправляешь машину, кажется, что ГОСТу не соответствует все.

Топ-2: 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем

Две трети российских мужчин трудоспособного возраста (70 процентов) умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. Об этом сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Я в шоке, с этим надо что-то делать! Мужчины, не надо, куда же вы! Вы нам нужны! Не надо, не умирайте от проблем, вызванных алкоголем, лучше занимайтесь спортом!

Топ-3: Британская киноакадемия исключила режиссёра «Богемской рапсодии» из списка номинантов на свою премию

Британская киноакадемия исключила режиссёра Брайана Сингера из списка номинантов на свою премию. Снятая им «Богемская рапсодия» и другие кандидаты остаются в номинации на «Лучший фильм». Сингера исключили после появления обвинений в сексуальных домогательствах от четырёх мужчин.

Надо же, аж от четырех! Не знаю, как там насчет домогательств, но сама «Богемская рапсодия», если честно, мне не очень понравилась. Я, как человек, отягощенный ВГИКовским образованием, посмотрела этот фильм без удовольствия, и, вообще удивлена, что он куда-то номинируется. На мой взгляд эта картина ничего собой не представляет.

Топ-4: Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона

Популярный мультсериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона. Телеканал Fox, на котором выходит анимационное шоу, решил еще выпустить 31 и 32 сезоны. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

«Симпсоны» - мультик, который идет с нами по жизни, с детства и до сих пор! Он очень позитивный, а еще, помимо того, что этот мультсериал всех веселит, он подробно рассказывает о некоторых базовых, очень важных семейных ценностях. И эти смешные, желтые герои, которые иногда очень удачно пародируют нашу реальность, мне нравятся. Поэтому классно, что «Симпсонов» продлили еще на два сезона.

Топ-5: Британка ищет человека, который будет принимать за нее решения

Жительница английского города Бристоль ищет человека, который в течение месяца будет принимать за нее важные решения. Свою вакансию она опубликовала в интернете. Женщина предложила ответственному кандидату две тысячи фунтов стерлингов (170 тысяч рублей) в месяц. Также она предупредила, что постоянно сидит в телефоне и переписывается со знакомыми, поэтому ей нужны «частые и быстрые ответы» от помощника.

Ну, что тут скажешь? Такой помощник может за тебя нарешать такого… Да так быстро, что ты глазом моргнуть не успеешь. Я считаю, что эта история очень сомнительная. Но девушке видней!





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