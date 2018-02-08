Нечаев: Опыт Венесуэлы – звонок для нефтяной иглы России

Председатель партии «Гражданская инициатива» и первый министр экономики России Андрей Нечаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Инфляция в Венесуэле превысила 4000%

Показатель инфляции в Венесуэле за год (с января 2017 года по январь 2018-го) превысил 4000%.

Собственно, опыт, в данном случае, печальный Венесуэлы нам был бы не так интересен, если бы Венесуэла по многим параметрам не была похожа на современную Россию. Так же как и Венесуэла, мы, к сожалению, не можем слезть с нефтяной иглы. Поэтому этот опыт, мне кажется, является чёрной меткой или звоночком для наших финансовых властей, что все-таки надо менять экономическую политику, менять кардинально, чтобы диверсифицировать экономику, чтобы каким-то образом ловко соскочить с этой нефтяной иглы, на которой мы уже лет 15 последние крутимся.

Топ-2: Израильская алмазная биржа выпустит криптовалюту

Израильская алмазная биржа, одна из крупнейших в мире, анонсировала выпуск собственной криптовалюты, обеспеченной бриллиантами.

Вообще, по крайней мере, в финансовом мире, если мы говорим о моде, то, конечно, номер один, и номер два, и номер три - это криптовалюта. Сейчас, по-моему, криптовалюту уже не выпускает только ленивый. Дальше, собственно, вопрос только в одном: с точки зрения потенциального привлечения средств с помощью выпуска криптовалюты и с точки зрения доходности инвестиций, которые люди делают в эту криптовалюту, и вообще, с точки зрения ее будущего, как будут вести себя регуляторы? Как будут вести себя финансовые власти разных стран? Недавно мы наблюдали, как курс биткоина подскакивал до 20 тысяч долларов. Сейчас он резко упал. Вчера курс был 6 тысяч долларов. Вот такие взлеты и падения, как правило, связаны с тем, что власти той или иной страны принимают какие-то решения не в пользу криптовалюты. Будем наблюдать и будем ждать, как будут развиваться события.

Топ-3: ЦИК зарегистрировала Собчак как кандидата

Последняя новость, которую я хотел бы отметить, которая для меня лично принципиально важна. Сегодня Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала кандидата, выдвинутого нашей партией «Гражданская инициатива», Ксению Собчак. Теперь она стала официально зарегистрированным кандидатом в президенты РФ.

В данном случае, я был почти уверен, что это произойдет, если ЦИК проявит объективность. Мы действительно собрали абсолютно реальные подписи, сами очень жестко их отбраковывали. Для меня самое важное, что теперь, как зарегистрированный кандидат с соответствующими медийными возможностями, Ксения сможет доносить нашу позицию и, самое главное, демонстрировать, что есть альтернатива вот той политике, которая проводится в стране.





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