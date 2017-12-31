Налич: «Евровидение» стало для нас разъединяющим фактором

Музыкант Петр Налич специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Россию не пустили на «Евровидение»





В этом году Россия пропустила конкурс «Евровидение», поскольку Украина, являясь принимающей стороной, отказалась пускать на свою территорию певицу Юлию Самойлову. К великому моему сожалению, «Евровидение», как и многие другие вещи, стало фактором не примиряющем, а разъединяющим.

Я видел, что власти как России, так и Украины не сделали никаких шагов навстречу друг другу, а попытались только друг друга уязвить и выставить в невыгодном свете. Часто это кажется более эффективной и правильной позицией – «законтриться» и обозвать дураком. Но это ведет к плохому не только для того, кого ты ругаешь, но и для тебя самого.

Топ-2: В Москве могут поставить памятник Сергею Бодрову





Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве уже в следующем году. Это был симпатичнейший, обаятельнейший и талантливый молодой человек, я очень рад, что о нем помнят и поставят ему памятник. Надеюсь, что это будет монумент не в стиле наших последних памятников. Имею в виду памятник Владимиру Мономаху и Калашникову, которые просто обезобразили лицо нашего города на многие десятилетия вперед. Ну, что делать… К Петру I мы ведь привыкли…

Топ-3: Задержание и арест Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве. В настоящее время режиссер находится под домашним арестом. Я допускаю, что кто-то в нашей стране мог что-то сделать не по закону. Но если разобраться, то вся система устроена так, что ты где-то что-то обязательно нарушаешь. Все мы давали взятки гаишникам. Ну, я давал.

Дело Серебренникова – это как дело врачей при Сталине, которое пошло по театрам. Софью Апфельбаум из РАМТа тоже посадили под арест. Не потому, что она или Серебренников, что-то нарушили, а по принципу «давайте мы теперь по этим пройдемся». Эту систему надо менять.

Насколько я знаю, Серебренников обвиняется в том, в чем он совершенно не виноват. Продукт, который он должен был выпустить – он выпустил. Ему вменяется обратно, то есть это подлог, в принципе. Так что, свободу Серебренникову!

Топ-4: Парк «Зарядье» открылся на месте снесенной гостиницы «Россия»





В Москве открылся парк «Зарядье». Я с удовольствием следил за этим еще на проектной стадии. Ящик, который там стоял (я имею в виду гостиницу «Россия»), меня никогда не радовал. Мне нравится, как получилось с «Зарядьем». Это клево!



О проекте :

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.