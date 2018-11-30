На Дальнем Востоке пресечен незаконный отлов косаток и белух

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.



Топ-1: Юрий Чайка встретился с госпрокурором Сербии

Состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Государственным прокурором Республики Сербии Загоркой Доловац.

Юрий Чайка поблагодарил сербских коллег за тёплый приём нашей делегации в октябре в Белграде, где стороны подписали Программу сотрудничества на 2018–2019 годы. Документ предусматривает обмен опытом работы по таким вопросам как противодействие терроризму, организованной преступности, торговле людьми, незаконной миграции.

Реализация Программы началась в рамках круглого стола на тему «Роль органов прокуратуры Российской Федерации и Республики Сербии в борьбе с организованной преступностью.

В заключение Юрий Чайка выразил уверенность в том, что российско-сербское межведомственное сотрудничество в правовой сфере будет развиваться и в дальнейшем.

Топ-2: Из Израиля экстрадирован россиянин, обвиняемый в грабеже

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Израиля в Россию экстрадирован Павел Мишиев. Он обвиняется в грабеже.

По версии следствия, в 2011 году в г. Москве Мишиев совместно с иным лицом открыто похитили сумку с личными документами и денежные средства. Тем самым они причинили материальный ущерб на сумму 32 с половиной тысячи рублей. Также сообщники применили насилие к лицу, попытавшемуся оказать сопротивление. После этого Мишиев скрылся с места преступления.

Поскольку Мишиев скрылся от органов предварительного следствия, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск.

Генеральная прокуратура Российской Федерации в 2018 г. направила израильской стороне запрос о его выдаче, который был удовлетворен. Павел Мишиев доставлен в Россию.

Топ-3: Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации специалисты Тихокеанского океанологического института осмотрели 12 косаток и 90 белух.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку на предмет наличия признаков состава преступления в действиях коммерческих организаций, которые осуществляли вылов млекопитающих. По ее результатам возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Его расследование взято на контроль прокуратурой Приморского края.

Были выявлены факты содержания животных с нарушением требований ветеринарного законодательства. В этой связи природоохранная прокуратура внесла представления в адрес предприятий. Руководителям организаций объявлены предостережения о недопустимости продажи животных, которые являются собственностью Российской Федерации, и предоставлены исключительно для культурно-просветительской деятельности.

Как было сказано ранее, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман внес представление в адрес заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Александр Буксман также официально предостерег руководителя Федерального агентства по рыболовству о недопустимости нарушений закона при предоставлении прав вылова водных биологических ресурсов в культурно-просветительских целях на 2019 год.

Топ-4: Генпрокуратура выявила нарушения при проведении капремонтов многоквартирных домов

Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила статистические данные в сфере состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах.

Прокуроры в ходе проверок в данной сфере в 2018 году вскрыли 12,7 тыс. нарушений закона. С целью их устранения внесли более 6 тыс. представлений, принесли свыше 350 протестов, объявили 20 предостережений, в суды направили около 600 исков и заявлений. По инициативе прокуроров к различным видам ответственности привлечено 2,5 тыс. должностных и юридических лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 105 уголовных дел. Среди часто выявляемых нарушений встречались факты ненадлежащей разработки, актуализации и финансового обеспечения программ капитального ремонта. Во всех субъектах Российской Федерации органы местного самоуправления и управляющие организации нарушали порядок мониторинга технического состояния многоквартирных домов.Выявлялись факты планирования ремонта аварийных домов и зданий, не являющихся многоквартирными, с высокой степенью износа, и выполнения работ, не относящихся к капитальным.

Имели место факты хищения и неправомерного использования финансовых ресурсов, в том числе взносов граждан, предназначенных для капитального ремонта. Во всех субъектах Российской Федерации вскрыты нарушения в деятельности региональных операторов капитального ремонта, обслуживающих 87 % всего многоквартирного жилищного фонда в стране.