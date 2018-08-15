Мухин: Вопрос ответственности за лайки расколол российское общество

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Уголовное преследование за публикации, репосты и лайки поддерживают 59% россиян

Уголовное преследование за публикации, репосты и лайки экстремистских материалов в социальных сетях поддерживают 59% россиян. Об этом говорят данные опроса, проведённого институтом общественного мнения «Анкетолог». При этом социологи подчёркивают, что среди молодых людей младше 30 лет сторонников такой радикальной меры борьбы с экстремизмом меньше, чем в возрастной группе от 31 года до 45 лет: 43% против 65%.

Надо сказать, что эта тема расколола гражданское общество. С одной стороны, мы совершенно четко видим, что уровень экстремизма среди молодежи (в том числе – и российской) в том числе и из-за этих публикаций, растет. С другой стороны, совершенно понятно, что молодые люди из-за своей горячности и неопытности попадают в не очень хорошую ситуацию. В этой связи наши юристы должны дать квалифицированный и очень обоснованный ответ и мотивацию, как действовать судам и правоохранительным органам в таких сложных случаях.

Топ-2: Кремль ответил матери режиссера Олега Сенцова на просьбу о помиловании

Кремль ответил матери режиссера Олега Сенцова на просьбу о помиловании. По данным СМИ, в сообщении от Управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан говорится, что с просьбой о помиловании должен обратиться сам осужденный.

Надо сказать, что в этом вопросе довольно много коллизий, и мы должны увидеть юридическое решение на этот счет, вероятно, Конституционного суда. Например, Надежда Савченко была освобождена по просьбе родственников журналистов, которые, как предполагается, погибли по ее вине. В этой связи есть и указ президента, который четко дает понять, как именно нужно действовать в вопросе помилования. В этом направлении предстоит еще много работы. Тем более, что сейчас некоторые социальные группы активно пользуются сложившейся правовой неопределенностью, чтобы создать условия для собственной деятельности. Я имею в виду те случаи, когда подобного рода ситуации служат поводом для раскачивания политической ситуации в стране в целом.

Топ-3: Путин готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем

Президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Эта встреча, скорее всего, произойдет в рамках Восточного экономического форума. Там, кстати, скорее всего, будет и глава Южной Кореи и, вероятно, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. На данной площадке Россия и эти азиатские страны вполне могут прийти к очень интересным и очень масштабным решениям, которые будут способствовать разрешению немалого узла проблем. В нём, к слову, заметную роль играют Соединенные Штаты Америки и Япония. Причем, роль эта, скорее всего, дестабилизирующая.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.