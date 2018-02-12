Мухин: Россия неправильно реагирует на политический троллинг США

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады-2018 в командном турнире

Российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады-2018 в командном турнире. Первое место удерживают канадцы.

Сейчас, на самом деле, складывается довольно интересная ситуация. Спортсмены, обладающие, мягко говоря, непростым характером, всячески пытаются третировать российских коллег и те, кто действительно понимают, что происходит на самом деле, по отношению к нашим атлетам крайне деликатны. И это делаем им честь.

Топ-2: В Молдавии вступил в силу закон о запрете российских новостных программ

В Молдавии вступил в силу закон о запрете российских новостных программ. По мнению президента страны Игоря Додона, подобные нововведения «нарушают принципы демократии и права человека».

Прав, конечно, молдавский президент, потому, что, судя по всему, здесь идет речь об информационном прикрытии прямой аннексии республики Молдова со стороны Румынии. И это печально. Судя по тому, что происходит в этой стране, часть молдавской элиты просто предала свой народ и сейчас сдает территории Румынии, что называется, пошагово.

Топ-3: США готовы к переговорам с северокорейскими властями

США продолжат давление на КНДР, однако готовы к переговорам с северокорейскими властями. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

Заявление Майка Пенса очень интересно потому, что последние два северокорейских кризиса случились как раз в тот момент, когда Северная и Южная Корея вступали в переговоры о возможном объединении. И участие здесь американцев, их готовность поучаствовать в диалоге, говорит о том, что Вашингтон крайне не заинтересован в этом объединении и сделает все, чтобы Северная и Южная Корея опять поссорились. Так что, готовьтесь к новой очень острой ситуации на полуострове.

Топ-4: Администрация Трампа рассматривает возможность приватизации МКС

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность приватизации Международной космической станции. Отмечается, что в Штатах прекратят федеральную поддержку орбитальной станции в 2025 году.

Либеральный курс нынешнего главы США общеизвестен и здесь Дональд Трамп действует в русле своих собственных устремлений и предвыборных обещаний. Стремление американцев приватизировать все и вся частично перенимается россиянами. Они тоже часто злоупотребляют попытками приватизировать крупные и очень интересные куски федеральной собственности. Понятно, что эксплуатация МКС является делом не очень благодарным, так как не дает прямой и непосредственной коммерческой выгоды, но есть еще и общечеловеческие вещи. И поэтому, конечно, предложения о приватизации МКС (которой, кстати, пользуются не только американцы) вызывает некоторую ухмылку, притом, нехорошего свойства.

Топ-5: В Москве обсудят идею присвоить посольству США адрес «Североамериканский тупик»

О проекте:

В Москве обсудят идею присвоить посольству США адрес «Североамериканский тупик». Такой линейный ответ на присвоение площади перед российским посольством в США имени Бориса Немцоа выглядит, скорее всего, неправильной и неадекватной реакцией на политический троллинг со стороны Вашингтона. Здесь, конечно, необходимо проявить сдержанность и ответить нелинейно, через некоторое время. Ведь, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, месть – это блюдо, которое подают холодным.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.