Вторник
13 февраля
USD 58.02
EUR 71.25
Авторские новости

Мухин: Россия неправильно реагирует на политический троллинг США

12 Февраля 2018 в 22:00
Мухин: Россия неправильно реагирует на политический троллинг США
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады-2018 в командном турнире

orig-1518407653a339073d569f78d203d3f2ea5c1bdf26.jpeg
Алексей Мухин: Российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады-2018 в командном турнире. Первое место удерживают канадцы.

Сейчас, на самом деле, складывается довольно интересная ситуация. Спортсмены, обладающие, мягко говоря, непростым характером, всячески пытаются третировать российских коллег и те, кто действительно понимают, что происходит на самом деле, по отношению к нашим атлетам крайне деликатны. И это делаем им честь.    

Топ-2: В Молдавии вступил в силу закон о запрете российских новостных программ

Парламент Молдавии
Алексей Мухин: В Молдавии вступил в силу закон о запрете российских новостных программ. По мнению президента страны Игоря Додона, подобные нововведения «нарушают принципы демократии и права человека».

Прав, конечно, молдавский президент, потому, что, судя по всему, здесь идет речь об информационном прикрытии прямой аннексии республики Молдова  со стороны Румынии.  И это печально. Судя по тому, что происходит в этой стране, часть молдавской элиты просто предала свой народ и сейчас сдает территории Румынии, что называется, пошагово.

Топ-3: США готовы к переговорам с северокорейскими властями

США
Алексей Мухин: США продолжат давление на КНДР, однако готовы к переговорам с северокорейскими властями. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

Заявление Майка Пенса очень интересно потому, что последние два северокорейских кризиса случились как раз в тот момент, когда Северная и Южная Корея вступали в переговоры о возможном объединении. И участие здесь американцев, их готовность поучаствовать в диалоге, говорит о том, что Вашингтон крайне не заинтересован в этом объединении и сделает все, чтобы Северная и Южная Корея опять поссорились. Так что, готовьтесь к новой очень острой ситуации на полуострове.

Топ-4: Администрация Трампа рассматривает возможность приватизации МКС

ФОТО: www.federalspace.ru
Алексей Мухин: Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность приватизации Международной космической станции. Отмечается, что в Штатах прекратят федеральную поддержку орбитальной станции в 2025 году.

Либеральный курс нынешнего главы США общеизвестен и здесь Дональд Трамп действует в русле своих собственных устремлений и предвыборных обещаний. Стремление американцев приватизировать все и вся частично перенимается россиянами. Они тоже часто злоупотребляют попытками приватизировать крупные и очень интересные куски федеральной собственности. Понятно, что эксплуатация МКС является делом не очень благодарным, так как не дает прямой и непосредственной коммерческой выгоды, но есть еще и общечеловеческие вещи. И поэтому, конечно, предложения о приватизации МКС (которой, кстати, пользуются не только американцы) вызывает некоторую ухмылку, притом, нехорошего свойства.    

Топ-5: В Москве обсудят идею присвоить посольству США адрес «Североамериканский тупик»

f9a579972823559ce43687943afc8b22.jpg
 Алексей Мухин: В Москве обсудят идею присвоить посольству США адрес «Североамериканский тупик». Такой линейный ответ на присвоение площади перед российским посольством в США имени Бориса Немцоа выглядит, скорее всего, неправильной и неадекватной реакцией на политический троллинг со стороны Вашингтона. Здесь, конечно, необходимо проявить сдержанность и ответить нелинейно, через некоторое время. Ведь, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, месть – это блюдо, которое подают холодным.  

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.