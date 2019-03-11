Мухин: У Порошенко выбор — между Молдавией и тюрьмой

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: Немецкий политик заявил, что Европа сама отвернулась от РФ

Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России. Такое мнение в интервью высказал Хорст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля.

«Да, действительно, Европа сейчас ищет возможности, хотя и не признается в этом себе, к сближению с Россией, потому что прекрасно понимают, что система коллективной европейской безопасности без России выстроена быть просто не может. И находясь между Сциллой США и Харибдой Китаем, Европа обречена терять политическую суверенность год за годом и только сближение с Россией даст ей возможность обрести эту суверенность вновь», — высказал уверенность в эфире НСН Алексей Мухин.

ТОП-2: Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

«Нет в этом ничего удивительного, потому что, по-моему, уже каждый кандидат в президенты Украины и оппонент Петра Порошенко, заявил, что в случае своей победы Порошенко сядет в тюрьму. Поэтому позавидовать нынешнему украинскому лидеру не представляется возможным. Судьба Петра Порошенко в данном случае плачевна, так как его заявления, сделанные в ходе избирательной кампании, прямо противоположны тому, что он делал весь свой президентский срок», — заявил Алексей Мухин в эфире НСН.

ТОП-3: Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за ситуации вокруг Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph. По данным издания, только два министра в британском правительстве продолжают поддерживать Мэй. Как отмечается, большинство членов кабмина Британии выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля.

«Мы уже прогнозировали, что Тереза Мэй задерживается на своем посту, пожалуй, лишний год, и ее отставка неизбежна, причем при скандальных обстоятельствах. Тереза Мэй очень подставила и Великобританию, и Европу своей солсберийской историей, пытаясь задержаться на посту премьер-министра, но это, судя по всему, ей не поможет. Хотя, надо сказать, что премьер-министр Великобритании демонстрирует боевой дух и даже какое-то чувство юмора», — рассказал в эфире НСН Алексей Мухин.

ТОП-4: Гуайдо заявил о готовности ФРГ и Японии помочь Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в Twitter заявил, что Япония и Германия готовы помочь в разрешении энергокризиса в республике. По его словам, он собрал команду техников и экспертов для наблюдения за эскалацией кризиса. Он также добавил, что в отключении электроэнергии виноваты власти Венесуэлы.

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«Правда не совсем понятно, зачем властям Венесуэлы понадобилось отключать везде электроэнергию и, действительно, у них нет такой мотивации. А вот у Соединенных Штатов Америки, которые поддерживают Гуайдо, такая мотивация, конечно, есть», — заявил в эфире НСН Алексей Мухин.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.