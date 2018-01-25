Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Москва вошла в топ-5 мировых новогодних маршрутов

Алексей Шапошников: Столица вошла в пятерку самых популярных новогодних направлений во всём мире. Только в фестивале «Путешествие в Рождество» приняли участие более 14 миллионов человек. Это стало абсолютным рекордом московских общественных мероприятий. Кстати, в этом году москвичей и гостей города ждет еще несколько крупных фестивалей. Скоро в Москве масштабно будут отмечать Масленицу, а затем Пасху.

Топ-2: Столичные музеи будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца



Алексей Шапошников: В столице утвердили список музеев, которые в этом году будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца. В список вошли крупные выставочные комплексы и небольшие музейные экспозиции. В этом году любителей искусства ждут на сорока музейных площадках. Раз в месяц можно будет бесплатно попасть в музеи Михаила Булгакова, Марины Цветаевой, в Музей Москвы и Государственный Дарвиновский музей. Ознакомиться с полным списком музеев можно на портале mos.ru.

Топ-3: Ленинский проспект и Парк Горького свяжет новая пешеходная зона



Алексей Шапошников: В этом году начнется благоустройство дополнительного входа в Парк Горького. Попасть в один из самых популярных парков столицы можно будет со стороны Ленинского проспекта. К парку сделают сквозной проход. Это будет прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками. Он пройдет между зданиями Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и городской клинической больницей № 1 имени Пирогова. Прямо к парку будет вести широкая парадная лестница с пандусом в виде зигзага.

Топ-4: Поезд Победы запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро



Алексей Шапошников: Специальный поезд запущен на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена в рамках проекта «Территория Победы». Поезд Победы будет курсировать в метро больше полугода. В его состав входят восемь вагонов, которые представляют разные города-герои. В оформлении интерьеров вагонов были использованы репродукции архивных фотографий и документов военных лет. Спецпоезд запущен под патронажем Музея Победы.

Топ-5: С 1 февраля все столичные центры госуслуг будут оформлять водительские права



Алексей Шапошников: Срок предоставления услуги составляет 9 календарных дней и включает срок передачи заявления и документов.Напомню, что пилотный проект по оформлению водительских удостоверений в центрах государственных услуг «Мои документы» в Москве стартовал в декабре 2016 года.

Топ-6: Московский зоопарк запустил реалити-шоу с пандами и дикими кошками



Теперь в режиме онлайн в любой точке мира можно наблюдать за обитателями столичного зоопарка. Все вольеры Московского зоопарка планируют оснастить камерами видеонаблюдения до конца мая. Это позволит в режиме реального времени следить за жизнью животных столичного зоопарка. К системе видеонаблюдения уже подключили клетки с красными пандами, гепардами и ягуарами. Пользователи интернета могут увидеть сеансы кормления или игру зверьков прямо на сайте зоопарка.