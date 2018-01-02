Морозов: Мы победили ИГИЛ на дальних подступах

Сенатор Игорь Морозов специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Вывод российской группировки войск из Сирии

Президент России Владимир Путин отдал приказ вывести российские войска из Сирии. На дальних подступах мы завершили разгром джихадистских группировок. Эта победа наших Вооруженных сил. У нас была возможность еще раз продемонстрировать США и их союзникам, что нельзя разрушать государственность страны только ради своих внешнеполитических целей. Свою судьбу сирийский народ должен решать сам.

Топ-2: Путин отправил в отставку нескольких российских губернаторов





Осенью в отставку были отправлены несколько российских губернаторов. Это процесс совершенно нормальный в рамках той кадровой политики, которую проводит президент Путин. Появляются новые управленцы, с новыми знаниями, уже сделавшие многие проекты, которые сегодня выросли до региональных управленцев. А также те, кто уже отработал свое время. Это будущие министры, будущие вице-премьеры, которые будут строить новую экономику России 21 века.

Топ-3: Теракт в питерском метро





В метро Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 16 и пострадали больше 50 человек. По данным Национального антитеррористического комитета за этот год было предотвращено на стадии замысла и подготовки более 40 терактов. Это говорит о высокой готовности наших спецслужб создавать условие безопасности для наших граждан по всей стране.

Мы видим, каким террористическим атакам подвергаются города Европы. Мы наблюдали, как спецслужбы и правоохранительная система не срабатывала в Англии, Бельгии, во Франции. И мы очень надеемся, то Федеральная служба безопасности сделает все возможное, чтобы россияне чувствовали себя уверенно и спокойно, несмотря на всю ту террористическую волну, которую мы сегодня наблюдаем на Ближнем Востоке и других регионах мира.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.