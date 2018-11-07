Милонов: Россию будут винить и за плохие «самоездящие печи»

Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Госдепартамент США обсудит с Конгрессом введение новых санкций против России

Госдепартамент США обсудит с Конгрессом введение новых санкций против России из-за «дела Скрипалей». Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что они намерены действовать в соответствии с законом о нераспространении химического и биологического оружия, требующего введения дополнительных санкций.

Ну что ж, вероятно, скоро нас обвинят в негуманном отношении к щукам со стороны Емель и неправильной эксплуатации самоездящих печей.

Топ-2: Социологи выяснили, чего боятся россияне

Социологи выяснили, чего боятся россияне. Оказалось, что наибольшее беспокойство вызывает риск безработицы или снижения зарплаты. Так ответили 23% опрошенных. Далее в рейтинге располагаются возможное ухудшение экологической ситуации, неудовлетворение качеством жизни в своем населенном пункте и ограничение возможности выражать свои политические взгляды.

Дорогие мои! Верните на наши телеэкраны американские и мексиканские сериалы! Тогда вновь нашей самой главной проблемой будет, умрет ли СиСи Кэпвелл и как сложатся отношения Изауры и синьора Леонсио.

Топ-3: Следователи заинтересовались фотографиями обеда одного из членов кущёвской банды

Следователи заинтересовались фотографиями, на которых один из членов кущёвской банды Вячеслав Цеповяз обедает крабами, шашлыком и красной икрой в колонии строгого режима. ФСИН уже провела служебную проверку в управлении по Амурской области.

Интересны были комментарии к этой новости, что это - наполовину фейк. Мол, крабов Цеповяз не ел, только икру. И это, конечно, меняет ситуацию. Как мы все рады за таких заключенных.

Топ-4: В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей, чьи дети ходят на незаконные митинги

В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей, чьи дети ходят на незаконные митинги. В числе возможных санкций – лишение родительских прав.

Предлагаю пойти дальше и проводить предварительное тестирование для тех, кто только готовится стать родителями. Если потенциально их дети смогут ходить на митинги – ввести кастрацию.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.