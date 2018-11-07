Милонов: Россию будут винить и за плохие «самоездящие печи»

Топ-1: Госдепартамент США обсудит с Конгрессом введение новых санкций против России
Ну что ж, вероятно, скоро нас обвинят в негуманном отношении к щукам со стороны Емель и неправильной эксплуатации самоездящих печей.
Топ-2: Социологи выяснили, чего боятся россияне
Дорогие мои! Верните на наши телеэкраны американские и мексиканские сериалы! Тогда вновь нашей самой главной проблемой будет, умрет ли СиСи Кэпвелл и как сложатся отношения Изауры и синьора Леонсио.
Топ-3: Следователи заинтересовались фотографиями обеда одного из членов кущёвской банды
Интересны были комментарии к этой новости, что это - наполовину фейк. Мол, крабов Цеповяз не ел, только икру. И это, конечно, меняет ситуацию. Как мы все рады за таких заключенных.
Топ-4: В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей, чьи дети ходят на незаконные митинги
Предлагаю пойти дальше и проводить предварительное тестирование для тех, кто только готовится стать родителями. Если потенциально их дети смогут ходить на митинги – ввести кастрацию.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.