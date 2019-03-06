Милонов защитит «рыбков» в «китовой тюрьме» Приморья

Депутат Государственной думы Виталий Милонов специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: Депрессия стала главной причиной нетрудоспособности в мире

По данным ВОЗ, депрессия является главной причиной нетрудоспособности. В мире от нее страдает около 300 миллионов человек, в крайних случаях она может приводить к самоубийству.

«Слава богу, что в России она приводит к длительному запою. Хотя тоже не самый лучший вариант решать проблемы с этой самой депрессией», — поделился мнением Виталий Милонов в эфире НСН.

ТОП-2: В Шереметьево хотят запретить возить детей в багажных тележках

Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) предложил Минтрансу ужесточить правила пользования аэровокзалами. Оператор разработал типовой документ, вводящий ответственность за нарушения, начиная от попрошайничества и заканчивая использованием воздушных шаров с гелием и перевозку детей в багажных тележках.

«Ну, наверное хотелось бы, чтобы они увеличили ответственность за потерянный багаж и задержку рейсов, вот это нас действительно беспокоит», — предложил в эфире НСН Виталий Милонов.

ТОП-3: В Ростовской области чиновники убрали мусор фотошопом

Сотрудники администрации Неклиновского района использовали ретушь в фотографиях, с помощью которых отчитывались о проделанной работе на трёх свалках. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте.

«Есть тогда предложение и зарплату им выдавать купюрами, которые точно также будут нарисованы в фотошопе», — посмеялся в эфире НСН Виталий Милонов.

ТОП-4: Закон о фейковых новостях принят во втором чтении

Государственная дума приняла во втором чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации, а также штрафах за распространение таких данных.

«Знаете, вспоминаю некоторые телешоу и, если закон будет действовать, тогда мы будем слышать целый час тишины», — в эфире НСН заявил Виталий Милонов.

ТОП-5: Жан-Мишель Кусто примет участие в спасении млекопитающих из «китовой тюрьмы» Приморья

Жан-Мишель Кусто ответил на предложение губернатора Приморья Олега Кожемяко принять участие в спасении косаток и белух из "китовой тюрьмы". Свое согласие сын известного океанографа Жака-Ива Кусто выразил в письме на имя главы региона, который ранее приглашал ученых для содействия в разрешении ситуации с морскими животными, оказавшимися в приморской бухте Средняя и нуждающихся в реабилитации.

О проекте:

«Советую господину Кожемяко не ограничиваться приглашением господина Кусто, а пригласить, например, еще депутатов Государственной думы. Мы тоже пойдем спасать несчастных китов и сурово накажем этих негодяев тюремщиков, которые рыбков наших хотят так сказать лишить воли, покажем им Кузькину мать!», — пригрозил в эфире

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.