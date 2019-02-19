Мень: Европейская политика и мода остались без великих фигур

Топ-1: В Госдуме предложили ввести штрафы за использование смартфона за рулём
Я считаю, что это действительно правильная инициатива. Другой вопрос, что, на мой взгляд, законодателям нужно подойти очень внимательно, поскольку в последнее время мы часто сталкиваемся с непроработанными законопроектами. Тем не менее, все, что может повлиять на безопасность дорожного движения, нужно использовать. При этом, важно еще и использовать опыт других стран, которые дальше продвинулись в этом вопросе.
Топ-2: Умер Карл Лагерфельд
Мне кажется, что сегодня со сцены модельного бизнеса уходят действительно серьезные столпы. Все это мы с вами уже наблюдали в европейской политике, где ушли великие фигуры, руководившие крупными государствами. Ключевую роль начинают играть топ-менеджеры, а мощных лидеров своей отрасли сегодня мы, к сожалению, уже не видим.
Топ-3: В России открыт сбор средств на документальный фильм о Децле
Безусловно, Децл – серьезный пласт рэп-культуры. И увековечивание памяти любого публичного человека после окончания жизненного пути – это очень важно.
Топ-4: Букмекеры считают, что на «Евровидении» 2019 победит Лазарев
Думаю, что шансы на победу у Сергея Лазарева есть, но сегодня никто не может исключить, что в дело вмешается политика. Тогда эти шансы уменьшатся. Тем не менее, я не думаю, что это суперпрестижный конкурс, и не думаю, что победа в нем для России так уж важна.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.