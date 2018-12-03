Марков: Задача России — затянуть переговоры с Японией

Политолог Сергей Марков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: В Аргентине завершился саммит G20

В Аргентине завершился саммит G20. «Большая двадцатка» не достигла никаких результатов. Дело в том, что глобализация мировой экономики находится в большом кризисе оттого, что основной лидер глобализации, Соединенные Штаты Америки, перешел к политике протекционизма. Все, вроде, не очень этим довольны, ведь если все страны начнут гонку протекционизма, глобальный рынок развалится. А это никому не выгодно. Однако, Трамп требует, чтобы для всех стран глобализация была без протекционизма, но, в то же время, чтобы США могли использовать этот механизм. А что касается России на G20, Путину не удалось встретится с американским президентом. Причина этого – внутриполитическая ситуация в США. На родине Трампа сейчас обвиняют в том, что он чуть ли не получал деньги от Владимира Путина. Во всяком случае, вел переговоры на эту тему.

Топ-2: Катар заявил о выходе из ОПЕК

Катар заявил о выходе из Организации стран — экспортеров нефти. Это произойдет с 1 января 2019 года.

Это приведет к тому, что Катар увеличит производство нефти и газа, поскольку на него теперь не будут распространяться ограничения данной организации. Хотя, не исключено, что Катар, как Россия, которая не является членом ОПЕК, будет придерживаться достигнутых договоренностей. Но выходит Катар из ОПЕК потому, что там руководит Саудовская Аравия, которая со своими союзниками, по сути дела, устроила блокаду Катара, требуя прекращения поддержки оппозиции Саудовской Аравии и других стран Залива. Чем все это закончится, я не знаю, но выход Катара из ОПЕК приведет к некоторому удешевлению нефти, которая сейчас достаточно низка. А это значит, что усилится давление на рубль.

Топ-3: Назначены спецпредставители по мирному договору между Россией и Японией

Назначены спецпредставители по мирному договору между Россией и Японией. С российской стороны им стал замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, с японской — замглавы МИДа Такэо Мори.

Если честно, задача России – вести по этому договору бесконечные переговоры и добиваться того, чтобы японцы сначала выдели нам огромные деньги под инвестиции, а потом, может быть, найти какой-то компромиссный вариант по двум островам из четырех. Это, кстати, два самых маленьких острова. А большие оставить у себя. Причем, договориться о том, что эти острова будут в совместной юрисдикции, условно, в ближайшие сто лет. Но, конечно, верить обещаниям Японии, что там не будут размещены американские военные базы абсолютно невозможно, поскольку японское правительство не является независимым в этом вопросе.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.