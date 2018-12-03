Марков: Задача России — затянуть переговоры с Японией

Топ-1: В Аргентине завершился саммит G20
Топ-2: Катар заявил о выходе из ОПЕК
Это приведет к тому, что Катар увеличит производство нефти и газа, поскольку на него теперь не будут распространяться ограничения данной организации. Хотя, не исключено, что Катар, как Россия, которая не является членом ОПЕК, будет придерживаться достигнутых договоренностей. Но выходит Катар из ОПЕК потому, что там руководит Саудовская Аравия, которая со своими союзниками, по сути дела, устроила блокаду Катара, требуя прекращения поддержки оппозиции Саудовской Аравии и других стран Залива. Чем все это закончится, я не знаю, но выход Катара из ОПЕК приведет к некоторому удешевлению нефти, которая сейчас достаточно низка. А это значит, что усилится давление на рубль.
Топ-3: Назначены спецпредставители по мирному договору между Россией и Японией
Если честно, задача России – вести по этому договору бесконечные переговоры и добиваться того, чтобы японцы сначала выдели нам огромные деньги под инвестиции, а потом, может быть, найти какой-то компромиссный вариант по двум островам из четырех. Это, кстати, два самых маленьких острова. А большие оставить у себя. Причем, договориться о том, что эти острова будут в совместной юрисдикции, условно, в ближайшие сто лет. Но, конечно, верить обещаниям Японии, что там не будут размещены американские военные базы абсолютно невозможно, поскольку японское правительство не является независимым в этом вопросе.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.