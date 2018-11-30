Мариничев: Трамп обратился в цифровом формате, Россия ему ответила аналогово

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.



Топ-1: Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая позиция вызвала у Москвы сожаление.

Вроде, новость, как новость. Но если посмотреть на нее в другом разрезе, мы поймем: России еще есть, куда стремиться с точки зрения внедрения цифровых технологий. Только подумайте: мы все так ратуем за введение цифровых технологий, у нас есть цифровая экономика, у нас есть профильные госпрограммы, а тут – бац, вторая смена! Дональд Трамп написал свой комментарий в «Твиттере», а прокомментировал этот твит человек – пресс-секретарь российского президента. То есть, информация от американского президента приходит в цифровом виде, а в России ее комментируют в аналоговом.

Топ-2: Ученые не обнаружили влияния интернета на уровень подростковых суицидов

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета в ходе специального исследования, проведенного по заказу Следственного комитета не обнаружили прямого влияния интернета на подростковые самоубийства. Об этом рассказал старший помощник председателя Следственного комитета, генерал-лейтенант юстиции Игорь Комиссаров.

Полностью согласен с учеными. Еще когда нехорошие истории, связанные с подростковыми самоубийствами (и не только) были на пике обсуждаемости, я неоднократно говорил, что интернет – это просто среда. Сам по себе он нейтрален. Интернет такой, каким делаем его мы. Любая технология может быть как хорошей, так и плохой. Молотком можно забивать гвозди, а можно ударить по пальцу.

Топ-3: Канатная дорога в Лужниках приостановила работу из-за атаки хакеров

Канатная дорога в Лужниках спустя сутки после открытия приостановила работу из-за атаки хакеров. Злоумышленник потребовал перевести ему биткоины взамен на информацию о расшифровке компьютерных файлов.

Ну, про канатную дорогу я слышал, про то, что она прекратила свою работу – тоже. Но почему она приостановила работу из-за хакера, который потребовал выкуп в биткоинах за расшифровку файлов, мне непонятно. Так о чем же идет речь? Куда вломился хакер? Что он зашифровал, с кого требовал выкуп и что обещал расшифровать? А главное, непонятно, как все это зашифровано-расшифрованное влияло на работу канатной дороги.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.