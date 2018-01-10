Мариничев: С развитием технологий количество сплетен будет расти

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных новостей на его взгляд.

Топ-1: Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюты

Российским чиновникам разрешили не указывать в справке о доходах наличие криптовалюты.

Наверное, это будет продолжаться до тех пор, пока чиновники не определятся, а что такое криптовалюта, и нужна ли она нашим гражданам. Но радует меня одно – что независимо от того, разрешили или запретили, простые российские граждане, обладающие интеллектом, знанием, пользуются криптовалютами и получают в них доходы. Пусть и дальше будет такая возможность у обычных граждан. А то, что разрешили или запретили чиновникам – какая нам с вами разница!

Топ-2: Больше россиян узнают новости из интернета

Почти половина россиян узнают новости из электронных СМИ. Еще пару лет назад с помощью интернет-версий газет и журналов узнавали ситуацию в стране и в мире только треть респондентов. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Меня больше всегда интересует вопрос «А каков процент людей, узнающих новости от соседей, друзей?». Вот лично я считаю, что с развитием технологий количество сплетен, которые мы узнаем от друзей и знакомых, будет только расти.

Топ-3: Россияне потратили почти триллион рублей за праздники

Во время новогодних каникул с 1 по 8 января россияне потратили 920 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом расходы жителей нашей страны увеличились на 7%.

То есть путем нехитрых математических вычислений мы с вами получим, что в среднем обыкновенный россиянин тратил где-то около 10 тысяч рублей. Это практически две трети от пенсии моей мамы. У меня вопрос к этой статистике – о чем это говорит? О том, что россияне во время новогодних каникул больше тратят за пределами нашей родины в каких-то других валютах? Так где же тратят россияне свои денежки?

Топ-4: Глава предприятия в Хакасии пытался спасти дело лотерейными билетами

В Хакасии глава одной из управляющих компаний попытался спасти предприятие, купив сто лотерейных билетов, однако прогорел. Сумма выигрыша составила 5 тысяч рублей, в то время как на покупку билетов было потрачено в два раза больше. Свой поступок мужчина объяснил тем, что погасить задолженность предприятия в 80 миллионов рублей ему могло помочь только чудо.

Надо было каждый день покупать по одному лотерейному билету, и тогда в течение года был бы наверняка шанс выиграть 80 миллионов рублей. Действительно, чудо могло случиться. Просто, наверное, мы про это чудо не прочитали бы в новостях.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.