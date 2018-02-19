Мариничев: Рассоединение Америки начнётся с Аляски!

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Трамп заявил, что США стали посмешищем для России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США стали посмешищем для России. По его словам, если целью Москвы было создание раздоров, расколов и хаоса в США, то они преуспели в этом и надрывают животы от смеха, наблюдая за политическими расследованиями и партийной ненавистью.

Заметьте, это не я сказал, это сказал президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп. Наверное, цель Москвы теперь не соединить Штаты Америки, а рассоединить, а потом, наверное, присоединить к России. Не знаю, что здесь смешного, но мы то с вами точно понимаем, что начать тут надо с Аляски.

Топ-2: Учёные создали гибрид человека и овцы

Учёные создали гибрид человека и овцы. Уникальный искусственный вид сможет помочь учёным в «выращивании» донорских органов.

Звучит также устрашающе, как если бы нам сообщили, что наступил конец света. Но, на самом деле, эта новость мне очень нравится, потому, что подобные технологии – это, действительно, будущее медицины. Когда новые органы будут выращивать вот таким вот образом, это радикально изменит нашу жизнь, расширит возможности медицины. Только представьте, те же самые коленные чашечки не нужно будет менять на искусственные, пусть даже сделанные из такого материала, как титан, а не те, что будут выращены специально для вас. Это – настоящий прорыв, так что я таким новостям очень радуюсь и считаю их реально флагманскими начинаниями. Правда, здесь возникают философские и этические вопросы. Мы, конечно же, всегда будем спорить, что хорошо, и что плохо, что можно, а что нельзя. Но, рано или поздно, наука обязательно победит.

Топ-3: Хакеры взломали YouTube с целью майнинга криптовалюты

Хакеры с помощью вредоносного кода, специального скрипта и вирусной рекламы взломали популярный видеохостинг YouTube с целью майнинга криптовалюты. Жертвами действий киберпреступников стали около 200 миллионов человек.

Сомневаюсь, конечно, что сломали именно видеохостинг YouTube, скорее, он стал средой распространения вируса для того, чтобы люди устанавливали это скрипт на свои ПК, которые и занимались майнингом. Но ничего удивительного здесь нет. Скоро мы столкнемся с новостями о том, что сайты каких-нибудь центральных каналов или правительства США заразили вирусом огромное количество компьютеров американцев, которые майнили криптовалюту в ущерб американской экономике. Так мы возвращаемся к тому, что самое главное в наше время – учиться, учиться и еще раз учиться. Сейчас мы будем постоянно сталкиваться с чем-то новым, неопределенным, а иногда даже страшным. И звучать эти новости будут примерно так: что-то где-то сломали и 200 млн человек что-то где-то намайнили.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.