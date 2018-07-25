Мариничев рассказал, почему хакеры аэропортам не страшны

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.



Топ-1: В 2020 году более половины россиян откажутся от наличных денег



По прогнозам экспертов, в 2020 году более половины россиян откажутся в магазине от наличных денег. За пять лет в восемь раз выросла доля покупателей, осуществляющих безналичную оплату товаров и услуг: в 2013 году таким способом расплачивались 5% россиян, а сегодня — уже 40%.

Новость хорошая, она говорит о том, что инфраструктурно Россия развивается семимильными шагами, мы отнюдь не в аутсайдерах! Скорее уж – в фаворитах, ведь в старушке-Европе вы далеко не в каждом магазине сможете расплатиться, например, с помощью смартфона. В отличие от городов нашей страны.



Топ-2: Twitter блокирует тезок Илона Маска

Платформа Twitter начала блокировать все аккаунты, недавно поменявшие свое название на «Илон Маск». Эта мера была принята в рамках борьбы с мошенниками, которые пользуются именем миллиардера, который якобы раздает свои биткоины даром.

В соцсетях, конечно, мошенничества и мимикрии под известных личностей – хоть отбавляй! Что далеко ходить! Я, конечно, не Илон Маск, но даже и меня коснулась эта участь! Какой-то проходимец, назвавшийся моим именем, в одной из социальных сетей стучался к людям с предложением защитить их от чего-либо в интернете. Но, надо отметить, что работал он абсолютно бескорыстно. К сожалению, правоохранительные органы в любой стране не всегда способны достаточно оперативно реагировать на такие ситуации. А ведь в он-лайн пространстве счет идет если не на секунды и минуты, то, совершенно точно, на часы и дни. Так что, верная позиция со стороны технологических платформ должна быть поставлена во главу угла.

Топ-3: Хакеры вымогают с Домодедово несколько сотен биткоинов

Неизвестные отправили на электронную почту контакт-центра Домодедово письмо с угрозами вмешаться в работу навигационных систем аэропорта, если не получат несколько сотен биткоинов. В своем письме неизвестные подчеркивают, что имеют технические возможности для того, чтобы удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры аэропорта. Они отмечают, что сделают это «к выходным».

Мы с вами должны понимать, что навигационные системы аэропортов никак не связаны с интернетом, и, соответственно, угрозы такого рода хакеров могут быть обоснованы только если они физически смогут встроиться в эти системы. А они находятся под охраной, существуют системы мониторинга вмешательства извне. Так что здесь у меня тоже есть сомнения в том, что претензии на несколько сотен биткоинов хоть сколько-нибудь технически обоснованы.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.