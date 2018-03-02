Мариничев предложил платить депутатам крипторублями

Топ-1: В России могут ужесточить контроль за денежными средствами депутатов
Хорошая новость, но слабо берут! Я думаю, нужно выплачивать зарплату депутатам в крипторублях и контролировать с помощью блокчейна все их траты, чтобы все было прозрачно. Чтобы каждый гражданин Российской Федерации мог видеть, откуда парламентарию пришел токен и куда он его потратил. Вот это будет система! А вообще, было бы здорово, если бы эта новость звучала так: депутаты внесли новый законопроект об ужесточении контроля за средствами самих же депутатов. Вот такую новость мне очень хочется прокомментировать. Но, наверное, не дождемся…
Топ-2: Россия может лишиться права подавать заявки на проведение спортивных соревнований
Конечно же, такая новость ничего хорошего не сулит. Видя такую жесткую несправедливость, естественно, возникает обида. Но, может, сейчас нужно сконцентрироваться на чем-то другом?
Топ-3: Путин озвучил послание Федеральному собранию
Мне очень хочется, чтобы мы концентрировались на повышении благосостояния, а не уменьшении чего-то, что пагубно отразится на здоровье и доходности.
Топ-4: Netflix приобрел права на прокат «Довлатова» на Западе
А вот эта новость мне очень нравится. Она показывает то, что и должно быть в современном мире: нормальный бизнес, нормальные отношения и интерес к российской культуре. Только через культуру можно решить те проблемы, с которыми мы столкнулись! Люди всегда боятся того, чего не понимают, с чем еще не соприкасались. Эти страхи просто окутывают. Поэтому нам надо быть проще и понятнее для наших американских коллег и не только. Когда наши книги, фильмы, театр появляются на площадках в других странах, все понимают, что мы – такие же люди. Это снимает барьеры, после чего уже никакая власть не сможет ввести никакие санкции. Общество просто не поймет, зачем это делается.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.