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Мариничев предложил платить депутатам крипторублями

2 Марта 2018 в 22:00
Мариничев предложил платить депутатам крипторублями
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

Топ-1: В России могут ужесточить контроль за денежными средствами депутатов

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Дмитрий Мариничев: В России могут ужесточить контроль за денежными средствами депутатов. Им предлагается в обязательном порядке раскрывать источники доходов, причём неверная информация послужит поводом для наказаний, в том числе лишения мандата.

Хорошая новость, но слабо берут! Я думаю, нужно выплачивать зарплату депутатам в крипторублях и контролировать с помощью блокчейна все их траты, чтобы все было прозрачно. Чтобы каждый гражданин Российской Федерации мог видеть, откуда парламентарию пришел токен и куда он его потратил. Вот это будет система! А вообще, было бы здорово, если бы эта новость звучала так: депутаты внесли новый законопроект об ужесточении контроля за средствами самих же депутатов. Вот такую новость мне очень хочется прокомментировать. Но, наверное, не дождемся…

Топ-2: Россия может лишиться права подавать заявки на проведение спортивных соревнований

ФОТО: AFP
Дмитрий Мариничев: Россия по новым нормам может лишиться права подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. Соответствующие поправки в кодекс Всемирного антидопингового агентства вступят в силу 1 апреля.

Конечно же, такая новость ничего хорошего не сулит. Видя такую жесткую несправедливость, естественно, возникает обида. Но, может, сейчас нужно сконцентрироваться на чем-то другом?

Топ-3: Путин озвучил послание Федеральному собранию

РИА Новости
Дмитрий Мариничев: По словам президента РФ Владимира Путина, в течение ближайшего десятилетия главной задачей России должно стать повышение благосостояние населения. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, озвученного первого марта в «Манеже».  В то же время президент подчеркнул, что уровень бедности в стране должен снизиться в два раза в течение шести лет.

Мне очень хочется, чтобы мы концентрировались на повышении благосостояния, а не уменьшении чего-то, что пагубно отразится на здоровье и доходности.

Топ-4: Netflix приобрел права на прокат «Довлатова» на Западе

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Дмитрий Мариничев: Компания Netflix приобрела права на прокат картины Алексея Германа-младшего «Довлатов» в США, Канаде, Австралии и Великобритании.

А вот эта новость мне очень нравится. Она показывает то, что и должно быть в современном мире: нормальный бизнес, нормальные отношения и интерес к российской культуре. Только через культуру можно решить те проблемы, с которыми мы столкнулись! Люди всегда боятся того, чего не понимают, с чем еще не соприкасались. Эти страхи просто окутывают. Поэтому нам надо быть проще и понятнее для наших американских коллег и не только. Когда наши книги, фильмы, театр появляются на площадках в других странах,  все понимают, что мы – такие же люди. Это снимает барьеры, после чего уже никакая власть не сможет ввести никакие санкции. Общество просто не поймет, зачем это делается. 


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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