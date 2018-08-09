Мариничев: Людям проще выкладывать фотки, чем читать или общаться

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Instagram лидирует по количеству новых пользователей

Instagram лидирует по количеству новых пользователей за последние 12 месяцев среди мессенджеров и соцсетей. За последний год здесь было зарегистрировано более 300 миллионов новых аккаунтов. На втором месте идёт соцсеть Facebook (228 миллионов новых аккаунтов), замыкает тройку мессенджер WhatsApp (200 миллионов новых профилей).

То есть, исходя из этой новости получается, что людям проще выкладывать свои фотокарточки, чем писать или читать умные (или не очень умные) посты в «Фейсбуке», и еще меньше – присоединяться к сети, где можно только поговорить. Делайте выводы.

Топ-2: Общая сумма штрафов нарушителям антитабачного законодательства составила более 70 млн рублей

Общая сумма назначенных нарушителям антитабачного законодательства административных штрафов с начала 2018 года составила более 70 миллионов рублей. Об этом отчитался Роспотребнадзор.

Прочитал я эту новость и вспомнил историю из своего детства. Когда мне было лет 12-13, я увлекся программированием. Первую программу я написал для своего отца. В тот момент он строил дачный домик и ему нужно было просчитать, сколько для этого понадобится, кирпича, бетона, и так далее. Так вот, я написал программу, в которую можно было ввести параметры будущей постройки, чтобы она автоматически рассчитала необходимое количество стройматериалов. Отец повозился с программой, похвалил, сказал «спасибо!». Дальше я решил сделать приятное маме, а она всегда говорила отцу «не кури!». В результате я написал программу, которая показывала, сколько семья тратит на сигареты. Мама была просто в шоке, а отец не сказал ничего. Мне тогда стало так стыдно! Вот так и здесь: то ли радоваться, что 70 млн рублей попали в казну, то ли грустить. И у курильщиков осадочек остался. Вот только курить они не бросили.

Топ-3: Голубой свет, который испускают экраны смартфонов ночью, вызывает потерю зрения

Ученые Университета Толидо в США выяснили, что голубой свет, который испускают экраны смартфонов ночью, вызывает потерю зрения.

Не знаю, почему эта новость появилась на ленте только сейчас. Насколько мне известно, о негативном влиянии синего света смартфонов на зрение, было известно и раньше. Именно поэтому все современные гаджеты имеют ночной режим, тогда голубой свет отключается. Все мы знаем, что это вредно, и, тем не менее, продолжаем пользоваться. Такие уж мы люди. Знаем, что плохо, вредно, но, все равно продолжаем. Конечно, это ужасно, но такие новости заставляют нас лишний раз задуматься о том, чтобы в темноте использовать смартфон только в ночном режиме, или вообще не использовать, а просто спать.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.