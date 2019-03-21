Мариничев: Иногда полезно забывать о равноправии полов

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Больше половины россиян поощряют стремление к равноправию полов

Больше половины россиян поощряют стремление к равноправию полов, однако лишь треть соотечественников поддерживает феминистическое движение. Большинство жителей России считает, что общество должно стремиться к полному уравниванию прав (62% респондентов), а также обязанностей (59%) между мужчинами и женщинами. Об этом сообщает ВЦИОМ, ссылаясь на результаты исследования.

«Наверное, стратегически это правильно: женщины должны осваивать жесткие, мужские профессии. А мы с вами, мужчины, должны как можно чаще готовить дома ужин, наводить порядок. Но, что-то мне подсказывает, что мать-природа сделала нас немного разными. И хочется отметить, что равноправие должно быть в каких-то административных вопросах. А в более приземленных, человечных можно и забыть о равноправии, пользы от этого будет больше», - заверил Дмитрий Мариничев в беседе с НСН.

Топ-2: В Госдуме предложили создать социальную сеть в виртуальной реальности

В Госдуме предложили создать социальную сеть в виртуальной реальности. Парламентарии уверены, что Россия должна стать первой страной с подобной социальной сетью, опередив западные компании.

«С удивлением читаю эту новость. Наши парламентарии, похоже, существенно отстали от всего мира. Социальные сети, а точней виртуальные миры, в которых играют (а иногда практически живут) миллионы человек по всему миру, давным-давно придуманы до нас. Они существуют и активно развиваются. Попадая в этот мир условно «голым», также, как и в наш, физический мир, вы начинаете зарабатывать монетки, что-то продавать другим участникам, реально живете в этом мире. По сути, это – тоже социальная сеть, вы там и дружите, и общаетесь. Но всего на свете знать нельзя, поэтому простим слуг народа», - предложил Дмитрий Мариничев в беседе с НСН.

Топ-3: Россияне рассказали, какие профессии считают подходящими для своих детей

Большинство россиян хотело бы, чтобы их дети в будущем стали врачами, юристами или предпринимателями. Таковы данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».

«Похоже, желание это возникает у тех россиян, которые были детьми в лихие девяностые. И их родители тогда мечтали, чтобы они стали банкирами, а может даже кем-то вроде бандитов (был в то время развит в обществе такой культ), «новыми русскими». А сейчас эти дети выросли и сами предпочитают профессии творческие, интеллигентные. Это, наверное, говорит о том, что наше общество с конца девяностых к концу двадцатых кардинально изменилось. И, нельзя не отметить, что это очень-очень приятно», - подчеркнул Дмитрий Мариничев в беседе с НСН.









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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.